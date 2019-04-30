Синоптик предупредила об опасных погодных условиях

Погода в Украине 1 мая принесет дожди и штормовой ветер (фото: Getty Images)

Погода в Украине в первый день мая будет мерзкой

Погода в Украине в среду, 1 мая, будет холодной, дождливой, сильный порывистый ветер местами будет доходить до штормовых значений. Об этом предупредила Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, в нашу страну в среду придет дождливый циклон Valentin с юго-запада Европы. В большинстве областей пройдут дожди, местами умеренные, а местами сильные.

Меньше всего от непогоды пострадает Юг страны, куда дождевая стихия доберется только к вечеру. Вероятность осадков в среду самая низкая на Приазовье.

Ветер будет сильным на всей территории страны, а кое-где порывы даже будут достигать штормовых отметок.

Погода в Украине 1 мая принесет дожди и штормовой ветер (коллаж: РБК-Украина)

Холоднее всего в среду будет на Западе и Севере - днем +9... +14 градусов. Самая высокая температура 1 мая ожидается на Юге и в центральных областях, где будет от +15 до +22 градусов.

"На Востоке градуса разбегутся кто куда: на Харьковщине +10... +12, на Луганщине +12... +16, на Донетчине +17... +20 градусов", - пишет Наталка Диденко.





Погода в Украине 1 мая принесет дожди и штормовой ветер (фото: facebook.com/tala.didenko)

В столице завтра циклон принесет дожди, сильный порывистый ветер и прохладную погоду, от +11 до +13 градусов выше нуля.



Также Наталка Диденко сообщила, что с четверга, 2 мая, в Украине наконец-то начнет теплеть.

Погода в Украине 1 мая принесет дожди и штормовой ветер (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, на Пасху плохая погода удивила жителей Тернопольской области, снегом с огромным градом, а в регионах дожди превратили улицы в бурные водные потоки.

К слову, синоптики Украинского гидрометцентра рассказали, когда в Украине наконец начнет улучшаться погода.