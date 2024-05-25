Усик – Фьюри. Британец принял окончательное решение относительно бою-реванша

Британский боксер Тайсон Фьюри активировал пункт о реванше в контракте на поединок против абсолютного чемпиона мира в хевивете Александра Усика.

Об этом заявил журналист talkSPORT Майкл Бенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный X инсайдера .

"Цыганский Король" воспользовался опцией второго боя против украинского чемпиона. Решение 35-летнего британца подтвердил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Функционер убежден в проведении реванша между Усиком и Фьюри. По его словам, второй поединок между тяжеловесами также примет аравийская столица Эр-Рияд. Бой-реванш состоится в конце 2024 года либо в начале следующего.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх вероятными датами боя определил 12-13 октября. Последним препятствием на пути ко второму поединку за титул абсолютного чемпиона мира остается Международная боксерская организация (IBF). Она может лишить Усика чемпионского пояса.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Если IBF не отдаст титул сильнейшему в бою хорвата Хрговича и британца Дюбуа, то победитель реванша останется абсолютным чемпионом.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум три кандидата в соперники. После победителя поединка Хргович – Дюбуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.