Усик снимется в голливудском фильме вместе со "Скалой" Джонсоном: детали

Украинский боксер Александр Усик, феерически победивший Тайсона Фьюри и ставший абсолютным чемпионом мира, станет актером. Как выяснилось, спортсмен появится в голливудском фильме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт IMDb .

Усик станет актером - детали

Так, портал Internet Movie Database разместил информацию о новом фильме, который должен выйти на экраны в 2025 году. Лента получила название "The Smashing Machine".

Усик есть среди актеров фильма. Впрочем, главным героем станет не он, а Двейн "Скала" Джонсон. Также в ленте снимется известная актриса Эмили Блант.

Украинец получил роль в фильме о ММА (скриншот)

Фильм с Усиком покажет историю бойца ММА Марка Керра, которого будет играть "Скала". Сам же украинский боксер получил роль Игоря Волчанчина. Это боец дважды выходил на ринг с Кэрром.

Остальные детали по созданию ленты пока не сообщаются. По всей вероятности, больше информации появится уже тогда, когда актеры начнут съемки.

Как Усик дрался с Фьюри

Напомним, грандиозное сражение произошло в ночь на 18 мая. Усик чуть не уложил Фьюри на пол, но британец смог выстоять на ногах благодаря канатам. Боксеры продержались все 12 раундов.

А после этого судьи подсчитали баллы и объявили Усика победителем. Боксер очень радовался, а затем щемяще высказался об отце, которого не стало в 2012 году.