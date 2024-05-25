Сини Усика показалися з золотими медалями: як виглядають діти боксера (рідкісні фото)
Український боксер Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі показав, що його сини теж можуть похизуватися успіхами у спорті. Його діти завоювали золоті медалі.
Як виглядають сини Усика та чим вони займаються, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Діти боксера завоювали "золото"
Так, Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей. Спочатку обраниця боксера народила доньку Єлизавету, потім на світ з'явилися сини Кирило та Михайло, а у січні 2023 року народилася Марія.
Хлопці займаються спортом. Втім, вони обрали не бокс. Сини Усика - дзюдоїсти.
Усик та його сини (скріншот)
І 25 травня дружина та сам Усик показали фото зі змагань синів. Хлопці завоювали золоті медалі, а їхні батьки не приховують, що ними пишаються.
Діти Усика (скріншоти)
Усик фотографувався з синами та їхніми друзями, а його дружина навіть знімала бої хлопців на килимі. Кирило, старший син боксера, який народився у 2013 році, вже дуже схожий на свого батька.
Родина Усика (скріншоти)
Боксер та його дружина живуть у шлюбі з 2009 року. За цей час пара встигла підкорити серця фанів, адже їхня родина, як зазначають у мережі, виглядає щасливою.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Усик зніметься у голлівудському фільмі разом зі "Скелею" Джонсоном.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Ф'юрі прийняв остаточне рішення щодо бою-реваншу з Усиком.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки та Stories Усика та його дружини.