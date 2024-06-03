Сын Потапа рассказал, общается ли с отцом, которого "не любят в Украине"

По словам Потапенко-младшего, его отец совершенно безразлично относится к критике. Этому он учит и сына.

"Мне очень помогает быть спокойным, когда кто-то говорит о тебе плохое - надо просто не смотреть на это. И смотреть: "Да пусть говорит!" Знаете, кто помогает мне это делать? Мой отец", - сказал Андрей.

"Все знают, как его не любят в Украине. Но я к нему приезжаю (а мне 15 лет, я могу выезжать - это уточнение, вдруг что). И когда я к нему приезжаю, то всегда вижу его веселым, потому что он не смотрит на тех, кто говорит на него какое-нибудь дерьмо", - сказал парень и добавил, что "всем советует так делать" - не обращать внимание на тех, кто говорит о вас "какое-нибудь дерьмо".

Также Андрей сказал, что отец спокойно говорит с ним о сексуальном воспитании: приучает сына к защищенному сексу и подчеркивает, чтобы тот всегда имел при себе средства контрацепции.

Напомним, Потап уже долгое время живет за границей. В своем Instagram певец и шоумен часто публикует сообщения о том, как помогает собирать деньги для защитников и украинцев, страдающих от войны.

При этом артист ни разу не объяснил публично, как именно он уехал из страны во время военного положения.

Зато регулярно муж Насти Каменских попадает в скандалы: то из-за выступлений в немецких ночных клубах с русскоязычными песнями, то из-за размышлений на фоне пальм о "новых возможностях" за рубежом...

Добавим, что Андрей Потапенко - единственный сын Алексея от его брака с продюсером Ириной Горовой, с которой артист официально расстался в 2014 году.