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Сын Потапа рассказал, общается ли с отцом, которого "не любят в Украине"

Андрей Потапенко (кадр с видео/Люкс ФМ)
Автор: Дмитрий Войналович

15-летний сын Потапа и Ирины Горовой Андрей рассказал, как его отец, который сейчас находится за границей, реагирует на критику от украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью сына певца программе "Шо ти Київ" на YouTube-канале "Люкс ФМ".

По словам Потапенко-младшего, его отец совершенно безразлично относится к критике. Этому он учит и сына.

"Мне очень помогает быть спокойным, когда кто-то говорит о тебе плохое - надо просто не смотреть на это. И смотреть: "Да пусть говорит!" Знаете, кто помогает мне это делать? Мой отец", - сказал Андрей.

"Все знают, как его не любят в Украине. Но я к нему приезжаю (а мне 15 лет, я могу выезжать - это уточнение, вдруг что). И когда я к нему приезжаю, то всегда вижу его веселым, потому что он не смотрит на тех, кто говорит на него какое-нибудь дерьмо", - сказал парень и добавил, что "всем советует так делать" - не обращать внимание на тех, кто говорит о вас "какое-нибудь дерьмо".

Также Андрей сказал, что отец спокойно говорит с ним о сексуальном воспитании: приучает сына к защищенному сексу и подчеркивает, чтобы тот всегда имел при себе средства контрацепции.

 

Напомним, Потап уже долгое время живет за границей. В своем Instagram певец и шоумен часто публикует сообщения о том, как помогает собирать деньги для защитников и украинцев, страдающих от войны.

При этом артист ни разу не объяснил публично, как именно он уехал из страны во время военного положения.

Зато регулярно муж Насти Каменских попадает в скандалы: то из-за выступлений в немецких ночных клубах с русскоязычными песнями, то из-за размышлений на фоне пальм о "новых возможностях" за рубежом...

Добавим, что Андрей Потапенко - единственный сын Алексея от его брака с продюсером Ириной Горовой, с которой артист официально расстался в 2014 году.

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