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"Он не уклонист". Экс-жена Потапа высказалась о муже 26-летней дочери

Суббота 25 мая 2024 14:30
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"Он не уклонист". Экс-жена Потапа высказалась о муже 26-летней дочери Ирина Горова с дочерью (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский продюсер Ирина Горовая рассказала, где во время войны находится ее 26-летняя дочь Наталья.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий звезды OBOZ.UA.

Подробности

В начале войны старшая дочь продюсера и падчерица Потапа вышла замуж.

По словам Ирины, супруги проживают в Польше. Также она отметила, что избранник девушки - иностранец, и не "уклонист".

"Дочь вышла замуж, сейчас находится в Варшаве, до этого жила в Кракове - у нее работа маркетологом в ИТ, может выполнять ее с любого места жительства. Недавно была в Киеве неделю, скоро приедет еще на неделю. Без мужа, сама приезжает", - поделилась бизнесвумен.

&quot;Он не уклонист&quot;. Экс-жена Потапа высказалась о муже 26-летней дочери

Ирина Горова с дочерью (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

"Муж у нее иностранец, он не уклонист! Наталья делает все для того, чтобы приехать и побыть с нами", - добавила знаменитость.

Сама же Ирина также периодически навещает дочь за границей.

"Но не так часто, как хотелось бы. Хотя, в конце концов, она уже взрослая - 26 лет. Конечно, не может же она со мной быть все время - ей интересно с мужем, строить свою жизнь", - сказала продюсер.

Напомним, Наталья со своим возлюбленным обручилась в Ливане, ведь ее избранник имеет ливанские корни.

Поженилась пара по мусульманским традициям. Впрочем, сама девушка не принимала другой веры.

&quot;Он не уклонист&quot;. Экс-жена Потапа высказалась о муже 26-летней дочери

Наталья Горова с мужем (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Отметим, что дочь продюсера родилась от ее первого брака с музыкантом Юрием Горовым.

Пара развелась, когда их девочке был примерно год.

Недавно экс-жена Потапа честно ответила, действительно ли их сын игнорирует своего отца.

Также мы писали, что Позитив чувственно признался в любви своей девушке.

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