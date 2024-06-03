Син Потапа розповів, чи спілкується з батьком, якого "не люблять в Україні"

За словами Потапенка-молодшого, його батько абсолютно байдуже ставиться до критики. Цьому він вчить і сина.

"Мені дуже допомагає бути спокійним, коли хтось говорить про тебе погане - треба просто не дивитися на це. І дивитися: "Та нехай говорить!" Знаєте, хто допомагає мені це робити? Мій батько", - сказав Андрій.

"Всі знають, як його не люблять в Україні. Але я до нього приїжджаю (а мені 15 років, я можу виїжджати - це уточнення, раптом що). І коли я до нього приїжджаю, то завжди бачу його веселим, тому що він не дивиться на тих, хто говорить на нього якесь лайно", - сказав хлопець і додав, що "всім радить так робити" - не звертати увагу на тих, хто говорить про вас "якесь лайно".

Також Андрій сказав, що батько спокійно говорить з ним про сексуальне виховання: привчає сина до захищеного сексу й наголошує, щоб той завжди мав при собі засоби контрацепції.

Нагадаємо, Потап вже тривалий час живе за кордоном. У своєму Instagram співак і шоумен часто публікує дописи про те, як допомагає збирати гроші для захисників і українців, які страждають від війни.

При цьому, артист жодного разу не пояснив публічно, як саме він виїхав з країни під час воєнного стану.

Зате регулярно чоловік Насті Каменських потрапляє в скандали: то через виступи у німецьких нічних клубах із російськомовними піснями, то через розмірковування на тлі пальм про "нові можливості" за кордоном...

Додамо, що Андрій Потапенко - єдиний син Олексія від його шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою, з якою артист офіційно розлучився у 2014 році.