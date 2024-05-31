"Замуж вышла по приколу". Экс-жена Потапа сделала неожиданное признание

Украинская продюсер Ирина Горовая сделала неожиданное признание о своем первом замужестве. Так, до того, как в 1999 году стать женой рэпера Потапа, Ирина находилась четыре года в браке с его лучшим другом - певцом и ресторатором Юрием Горовым, более известным как UGO. А вышла замуж она за него оказывается "по приколу".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу "ЖАБАГАДЮКА" .

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По словам Ирины, она впервые вышла замуж, когда ей было всего 16 лет. Свадьбу пара сыграла через четыре месяца после знакомства.

Гендиректор музыкального лейбла POMITNI призналась, что решилась на этот шаг, потому что хотела похвастаться статусом замужней женщины перед однокурсницами в университете.

"В 16 замуж вышла. Не из-за беременности, просто по прикольчику. Представь, мне 16, я поступила в университет, начала учиться и прихожу с обручальным кольцом, чтобы все видели. Это был очень классный прикол", - поделилась Горовая.

"Это был 1994 год и я уже за была за пазухой. Познакомились мы летом, а расписались в ноябре. Четыре месяца мы были знакомы", - добавила она.

Уже через три года, когда Горовой было 19, появилась на свет ее дочь Наталья.

Ирина Горова с дочерью (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Но семейная жизнь не приносила Ирине радости. Она вспоминала, как оставляла дочь Наталью на попечении охранника ресторана, которым владел ее муж, чтобы провести время с друзьями.

"Когда я впервые родила, мне было 19, я жила в центре Киева и думаю: "Ну везде тусич, как сидеть вот с ребенком дома". Поэтому, когда я выходила на улицу, я отдавала ребенка охраннику, который работал в кафе. Я думала: "Ребенок спит в коляске, ну зачем мне стоять рядом, я пойду". Немножко была с подростковым отношением", - вспомнила знаменитость.

К слову, сейчас Наталье 26 лет. Она замужем и живет вместе со своим мужем-иностранцем в Польше. С мамой у нее очень теплые отношения.