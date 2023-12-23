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Сын Ксении Мишиной оказался в больнице на отдыхе в Таиланде

Суббота 23 декабря 2023 09:10
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Сын Ксении Мишиной оказался в больнице на отдыхе в Таиланде Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

11-летний сын актрисы Ксении Мишиной Платон попал в больницу во время отдыха в Таиланде.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "Крепостной".

Что известно

Недавно артистка вместе с сыном отправились на отдых в Таиланд.

Однако он оказался омраченным вирусом, который подхватил Платон.

У парня поднялась температура, после чего сын Ксении оказался в больнице.

Сын Ксении Мишиной оказался в больнице на отдыхе в Таиланде

"Адаптация у нас проходит сложно... Вирус, температура 40,3...Уже вторую ночь не сплю", - рассказала актриса.

К счастью, наследнику главной героини первого сезона "Холостячки" уже лучше. Он находится с мамой дома.

Для того, чтобы Платон быстрее выздоровел, победительница "Танців із зірками-2019" готовит для него питательные бульоны.

Сын Ксении Мишиной оказался в больнице на отдыхе в Таиланде

Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ранее Ксения Мишина похвасталась новым образом сына.

Также Астафьева рассказала, что отвечает родителям, когда они просят внуков.

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