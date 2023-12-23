Сын Ксении Мишиной оказался в больнице на отдыхе в Таиланде
11-летний сын актрисы Ксении Мишиной Платон попал в больницу во время отдыха в Таиланде.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "Крепостной".
Что известно
Недавно артистка вместе с сыном отправились на отдых в Таиланд.
Однако он оказался омраченным вирусом, который подхватил Платон.
У парня поднялась температура, после чего сын Ксении оказался в больнице.
"Адаптация у нас проходит сложно... Вирус, температура 40,3...Уже вторую ночь не сплю", - рассказала актриса.
К счастью, наследнику главной героини первого сезона "Холостячки" уже лучше. Он находится с мамой дома.
Для того, чтобы Платон быстрее выздоровел, победительница "Танців із зірками-2019" готовит для него питательные бульоны.
Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)
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