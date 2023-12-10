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"Свой собственный Эминем". Ксения Мишина удивила кардинально новым цветом волос 11-летнего сына (видео)

Воскресенье 10 декабря 2023 11:30
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"Свой собственный Эминем". Ксения Мишина удивила кардинально новым цветом волос 11-летнего сына (видео) Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда украинских сериалов Ксения Мишина поделилась новым образом сына - теперь 11-летний Платон платиновый блондин. Соответствующий ролик актриса показала в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Сын Ксении Мишиной теперь с новым цветом волос

Наследник звезды решил поэкспериментировать с образом. А Ксения всегда поддерживает желание сына, потому позволила это сделать.

В своем блоге Мишина разместила ролик, в котором мама и сын в автомобиле танцуют под хит американского рэпера Эминема.

Затем она показывает Платона, который из русого превратился в платиновый блонд.

"Когда теперь у тебя есть свой собственный Eminem", - подписала видео артистка.

Реакция поклонников

Пользователи сети засыпали подростка комплиментами. Однако нашлись и те, кто считает, что это Ксения заставила сына покраситься, не поинтересовавшись, хочет ли он этого.

&quot;Свой собственный Эминем&quot;. Ксения Мишина удивила кардинально новым цветом волос 11-летнего сына (видео)

Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

  • Малому дуже пасує. Просто красунчик
  • Як круто він виглядає
  • Вогонь! Блонд краще йому
  • Гарний імідж у вашого Eminema
  • А ти спитала в нього, чи дійсно це йому довподоби
  • Дітей не варто експлуатувати
  • Я в шоці від коментів. Це совок на нас так вплинув чи в інших бачимо своє відображення?

Отметим, в своих интервью знаменитость не раз повторяла, что Платон - самый важный мужчина в ее жизни.

&quot;Свой собственный Эминем&quot;. Ксения Мишина удивила кардинально новым цветом волос 11-летнего сына (видео)

Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Несмотря на напряженные графики и сложную карьеру, она прилагает усилия, чтобы сделать детство сына теплым, беззаботным и полным любви.

Хотя и родной отец мальчика не участвует в этом процессе, Ксения предпочитает отсутствие мужа рядом, чем присутствие того, кто не сможет быть хорошим отцом.

Недавно мы рассказывали, что дочь Миллы Йовович спела хит российской певицы-путенистки и разозлила сеть.

Также жена Тимура Мирошниченко умилила сеть фото с названным сыном и трогательным постом.

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діти Ксения Мишина звезды шоу-бизнеса