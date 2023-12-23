Син Ксенії Мішиної опинився у лікарні на відпочинку у Таїланді

11-річний син акторки Ксенії Мішиної Платон потрапив у лікарню під час відпочинку в Таїланді.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки "Кріпосної".

Що відомо

Нещодавно артистка разом із сином відправилися на відпочинок до Таїланду.

Однак він виявився затьмареним вірусом, який підхопив Платон.

У хлопця піднялася температура, після чого син Ксенії опинився у лікарні.

"Адаптація у нас минає складно… Вірус, температура 40,3…Вже другу ніч не сплю", - розповіла акторка.

На щастя, спадкоємцю головної героїні першого сезону "Холостячки" вже краще. Він перебуває з мамою вдома.

Для того, щоб Платон швидше одужав, переможниця "Танців із зірками-2019" готує для нього поживні бульйони.

Ксенія Мішина із сином (фото: instagram.com/misha.k.ua)