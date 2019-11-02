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Символічний молодий місяць: астролог розповів, що потрібно зробити у листопаді

STYLERЖиття    02.11.2019 - 12:23
Символічний молодий місяць: астролог розповів, що потрібно зробити у листопаді
Гороскоп 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

Астролог Влад Росс розповів про рідкісне явище в листопаді

Відомий астролог Влад Росс розповів, що в цьому місяці відбудеться символічний молодий місяць. При цьому рідкісне явище буде 11-12 листопада. Про це повідомляє Главред.

Астролог зазначив, що 11 число стане найважливішою датою місяця. Саме в цей день потрібно загадувати бажання, і якщо це зробити, то задумане незабаром може втілиться в життя.

За словами Росса, 12 листопада буде повний місяць, а 11 - Меркурій в поєднанні з Сонцем. Цей період вважається символічним молодим місяцем. При цьому таке явище буває дуже рідко.

Символічний молодий місяць: астролог розповів, що потрібно зробити у листопаді

Гороскоп 2019 (фото: gostica.com)

Астролог також порадував всіх власників телескопів, оскільки вони зможуть побачити, як Меркурій буде проходити по диску Сонця. Подібне явище станеться тільки через 10 років. Тому 11 листопада є найважливішою датою листопада цього року.

Нагадаємо, що астролог назвав головних щасливчиків 2020 року, мрії яких втіляться в життя.

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Ми також писали про те, що астролог назвав трьох представників зодіакального кола, які в листопаді 2019 року зіткнуться з різними труднощами.

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