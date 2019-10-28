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Астролог назвав знаки Зодіаку, які зустрінуть свою долю до кінця року

STYLERЖиття    28.10.2019 - 06:24
Астролог назвав знаки Зодіаку, які зустрінуть свою долю до кінця року
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для деяких знаків Зодіаку закінчення 2019 року подарує вірного супутника життя - детальніше у гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 повідає про щасливчиків, які встигнуть зустріти свою другу половинку до кінця поточного року. Відомий астролог Павло Глоба склав любовний гороскоп, у якому назвав три знака Зодіаку. Вони будуть купатися в любові і еротичних насолодах в останні місяці року, що минає. А комусь уготоване весілля під бій курантів.

Раки

Раків напередодні Нового 2020 року чекають кардинальні зміни в особистому житті, про які вони так довго мріяли. Ви станете справжніми магнітами для протилежної статі. Для сімейних Раків почнеться новий медовий місяць. А самотні Раки зустрінуть свою долю, з якою підуть по життю далі. Роботу можна відсунути подалі, тут і так все добре, і повністю віддатися почуттям.

Астролог назвав знаки Зодіаку, які зустрінуть свою долю до кінця року

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Леви

Леви будуть прагнути до яскравих емоцій і нових незабутніх вражень. Астролог впевнений, що всі їхні мрії збудуться до кінця року. До яскравих емоцій і подій буде прагнути Лев протягом усього місяця. Самотні Леви отримають несподівану пропозицію руки і серця, а може, підуть під вінець під бій курантів. Все буде супроводжувати справжньою казкою, в якій вони зустрінуть новорічну ніч.

Козероги

Працьовитим Козерогам астролог рекомендує відкласти кар'єрні амбіції подалі - на січень-лютий. А останні місяці 2019 року повністю присвятити особистому життю, яке вийде на перший план. Сімейним Козерогам варто краще придивитися до своєї другої половинки, вона вас здивує сюрпризами і відкривається з нового боку. А чого не рекомендує Павло Глоба, так це задивлятися "наліво", до справжнього кохання це не приведе, а вірного супутника можна втратити.

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