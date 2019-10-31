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Мрії втіляться в життя: астролог назвав головних щасливчиків 2020 року

STYLERЖиття    31.10.2019 - 06:29
Мрії втіляться в життя: астролог назвав головних щасливчиків 2020 року
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Для деяких знаків Зодіаку наступаючий 2020 рік принесе приємні бонуси - детально в гороскопі Павла Глоби

Гороскоп 2020 розповість про знаки Зодіаку, для яких 2020 рік буде наповнений приємними сюрпризами та здійснення найзаповітніших бажань. Астролог Павло Глоба назвав чотири знака Зодіаку, які стануть щасливцями в новому році.

Овни

Овни зустрінуть новий рік в повній бойовій готовності. Вони відразу ж візьмуться за активні дії. Астролог радить знайти наставника, який зможе направити енергію в правильне русло. 2020 рік відмінний час для здійснення давно задуманого - від зміни місця роботи, переїзду і до початку сімейного життя.

Близнюки

Глоба обіцяє представникам цього знаку легкий рік. Астролог рекомендує перше півріччя присвятити реалізації своїх амбіцій і глобальних планів. А влітку в житті Близнюків може статися довгоочікувана подія - це може бути весілля, народження дитини або ж вигідна пропозиція на роботі.

Мрії втіляться в життя: астролог назвав головних щасливчиків 2020 року

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Скорпіони

Скорпіони у 2020 році досягнуть висот завдяки ресурсам, вкладених в улюблену справу. Вони зможуть зібрати плоди своєї роботи і зрозуміють, що час було витрачено не даремно. Астролог радить не зупинятися, саме рух у вірному напрямку - запорука успіху Скорпіонів у 2020 році.

Риби

У новому році Риби з легкістю будуть справлятися з усіма труднощами, які приготувало їм життя. Таке неймовірне везіння, викликане душевним комфортом, приведе до здивування оточуючих і репутації улюбленця долі. Тому представникам знака варто остерігатися заздрісників і не забувати ділитися отриманим від життя з іншими.

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