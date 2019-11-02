Готуйте мішки: астролог розповів, хто збагатиться на вихідних

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку найближчі вихідні принесуть грошове везіння - в гороскопі Павла Глоби

Гороскоп 2019 повідає, на які знаки Зодіаку на найближчих вихідних, 2 і 3 листопада, чекає небувале фінансове везіння. Відомий астролог Павло Глоба назвав двох представників зодіакального кола, для яких перші листопадові вихідні принесуть грошовий прибуток.

Стрілець

Субота і неділя відмінні дні для Стрільця у фінансовому плані. Він здатний робити прибуток буквально з повітря. Правда, з ризикованими проектами йому краще не зв'язуватися - є можливість не тільки знайти, але і втратити.

Що приверне Стрільцеві успіх і гроші:

сфера бізнесу і торгівлі,

вкладення в серйозні проекти.

А ось у ризиковані й авантюрні починання Стрільцям краще не вплутуватися - можна прогоріти.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козеріг

На вихідних Козерогові буде відмінно вдаватися залагоджувати грошові справи! Підраховувати прибуток, планувати доходи, будувати фінансові плани на майбутнє - зайнявшись цим завтра, він закладе основи свого майбутнього благополуччя.

Що приверне Козерогові успіх і гроші:

планування майбутнього прибутку,

стабільні і вивірені рішення.

А ось спонтанних і необдуманих вчинків Павло Глоба робити не рекомендує.

Раніше астролог назвав знаки Зодіаку, які зустрінуть свою другу половинку до кінця 2019 року.