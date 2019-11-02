ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Готуйте мішки: астролог розповів, хто збагатиться на вихідних

STYLERЖиття    02.11.2019 - 07:25
Готуйте мішки: астролог розповів, хто збагатиться на вихідних
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку найближчі вихідні принесуть грошове везіння - в гороскопі Павла Глоби

Гороскоп 2019 повідає, на які знаки Зодіаку на найближчих вихідних, 2 і 3 листопада, чекає небувале фінансове везіння. Відомий астролог Павло Глоба назвав двох представників зодіакального кола, для яких перші листопадові вихідні принесуть грошовий прибуток.

Стрілець

Субота і неділя відмінні дні для Стрільця у фінансовому плані. Він здатний робити прибуток буквально з повітря. Правда, з ризикованими проектами йому краще не зв'язуватися - є можливість не тільки знайти, але і втратити.

Що приверне Стрільцеві успіх і гроші:

  • сфера бізнесу і торгівлі,
  • вкладення в серйозні проекти.

А ось у ризиковані й авантюрні починання Стрільцям краще не вплутуватися - можна прогоріти.

Готуйте мішки: астролог розповів, хто збагатиться на вихідних

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козеріг

На вихідних Козерогові буде відмінно вдаватися залагоджувати грошові справи! Підраховувати прибуток, планувати доходи, будувати фінансові плани на майбутнє - зайнявшись цим завтра, він закладе основи свого майбутнього благополуччя.

Що приверне Козерогові успіх і гроші:

  • планування майбутнього прибутку,
  • стабільні і вивірені рішення.

А ось спонтанних і необдуманих вчинків Павло Глоба робити не рекомендує.

Раніше астролог назвав знаки Зодіаку, які зустрінуть свою другу половинку до кінця 2019 року.

Улюбленці долі: астролог назвав знаки Зодіаку, яким пощастить у грудні Астролог назвав знаки Зодіаку, яким фантастично пощастить до кінця року
Новини України гороскоп
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся