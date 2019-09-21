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Сильні температурні гойдалки: синоптики різко змінили прогноз

STYLERЖиття    21.09.2019 - 20:43
Сильні температурні гойдалки: синоптики різко змінили прогноз
Погода в Україні 22 вересня - синоптики попередили про різку зміну температури (колаж РБК-Україна)

Синоптики розповіли, що амплітуда температур по Україні становитиме від 0 до +23 градусів протягом наступної доби

Погода в Україні 22 вересня буде холодною на сході України і теплою на півдні. У нічний час стовпчики термометрів опустяться до мінімального показника в 0 градусів Цельсія у Луганській області. При цьому в Одеській області очікується максимальна температура – до +23 градусів. В деяких регіонах очікуються незначні опади. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

Сильні температурні гойдалки: синоптики різко змінили прогноз

Погода в Україні 22 вересня – синоптики попередили про різку зміну температури (ілюстративне фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

У неділю, 22 вересня, в Україну прийде тепла погода. Але потепління очікується лише у західних, південних і центральних регіонах. Там рівень тепла в середньому досягне +17... +20 градусів. Виняток становитимуть приморські регіони і Закарпатська область, де температура підніметься до +19... +23 градусів. На сході нашої країни рівень тепла становитиме +14... +18 градусів.

Опади очікуються у Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій та Харківській областях. В інших же регіонах буде сонячно з мінливою хмарністю.

Сильні температурні гойдалки: синоптики різко змінили прогноз

Погода в Україні 22 вересня – синоптики попередили про різку зміну температури (скріншот: meteo.gov.ua)

У нічний час середня температура дорівнюватиме +5... +9 градусам тепла у середньому. У південних регіонах – до +6... +9 градусів. Найхолодніше буде в Луганській області, де температура вночі опуститься до 0... +2 градусів.

Народний прогноз: наші пращури спостерігали за павутиною: якщо вона була довгою, то це на ясну осінь і сніг передбачався нескоро.

До речі, в Україні знову випав сніг.

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