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Завтра в Україні очікуються заморозки

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 16:22
Завтра в Україні очікуються заморозки
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Температура повітря вдень становитиме +11 +16

Погода в Україні завтра, 21 вересня, буде дощовою, очікуються заморозки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 21 вересня у східних, а вдень і в більшості північних, Волинській і Рівненській областях місцями очікується невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, західний 7-12 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +1 +6, на узбережжі морів до +10 градусів. В Україні, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 +3 градуси.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11 +16, на Закарпатті та в Одеській області місцями до +18 +20 градусів. У Карпатах вночі в повітрі заморозки 0 +2, а температура вдень становитиме +2 +7 градусів.

Завтра в Україні очікуються заморозкиНагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що сьогодні, 20 вересня, в столиці пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вдень очікується від +11 до +13, вночі стовпчики термометрів в Києві прогріються від +6 до +8 градусів.

Крім того, синоптики попередили про заморозки на більшості території України вночі 21 вересня. Температура повітря може знизитися до 0...-3 градусів. Замороки обійдуть лише південні області.

Про заморозки 21 вересня попереджала і синоптик Наталка Діденко. За її даними, зниження температури до -3 градусів обійде лише Закарпатську, південно-східних і східних областях. У деяких областях можливі короткочасні опади.

Синоптики розповіли про різку переміну погоди на вихідних У Києві на вихідних потепліє до +20
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