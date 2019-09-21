Сильные температурные качели: синоптики резко изменили прогноз

Погода в Украине 22 сентября - синоптики предупредили о резком изменении температуры (коллаж РБК-Украина)

Синоптики рассказали, что амплитуда температур по Украине составит от 0 до +23 градусов в течение предстоящих суток

Погода в Украине 22 сентября будет холодной на востоке Украины и теплой на юге. В ночное время столбики термометров опустятся до минимального показателя в 0 градусов Цельсия в Луганской области. При этом в Одесской области ожидается максимальная температура – до +23 градусов. В некоторых регионах ожидаются незначительные осадки. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Украине 22 сентября – синоптики предупредили о резком изменении температуры (иллюстративное фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

В воскресенье, 22 сентября, в Украину придет теплая погода. Но потепление ожидается только в западных, южных и центральных регионах. Там уровень тепла в среднем достигнет +17… +20 градусов. Исключение составят приморские регионы и Закарпатская область, где температура поднимется до +19… +23 градусов. На востоке нашей страны уровень тепла составит +14 ... + 18 градусов.

Осадки ожидаются в Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой и Харьковской областях. В других же регионах будет солнечно с переменной облачностью.

Погода в Украине 22 сентября – синоптики предупредили о резком изменении температуры (скриншот: meteo.gov.ua)

В ночное время средняя температура будет равна +5… +9 градусам тепла в среднем. В южных регионах – до +6… +9 градусов. Холоднее всего будет в Луганской области, где температура ночью опустится до 0… +2 градусов.

Народный прогноз: наши предки наблюдали за паутиной: если она была длинной, то это на ясную осень и снег предусматривался нескоро.

К слову, в Украине снова выпал снег.