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Синоптики розповіли про різку переміну погоди на вихідних

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 13:59
Синоптики розповіли про різку переміну погоди на вихідних
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У суботу ще буде холодно, а в неділю погода покращиться

Погода в Україні на вихідні покращиться, у неділю очікується сонячна погода та підвищення температури. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Погода 21 вересня

У суботу в Україні очікується мінлива хмарність у більшості областей, дощі тільки частково на заході. У західних областях температура повітря вдень досягне +13+15, вночі очікується +3+5. У центрі і на півночі країни ще нижча температура повітря, вдень буде +12+14, вночі очікується теж +3+4.

Синоптики розповіли про різку переміну погоди на вихідних

Як зазначають синоптики, у Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі дощі. Температура повітря вдень досягне +12+14, вночі очікується +3+5. Південь країни без опадів, вдень температура повітря досягне +15+16, вночі очікується +6+8.

Крім того, за даними синоптиків, у столицю в суботу буде мінлива хмарність. Там температура повітря вдень досягне +12+14, вночі очікується +3.

Погода 22 вересня

У неділю в Україні потеплішає. Повідомляється, що на заході країни очікується мінлива хмарність, там температура повітря вдень підніметься до +18+20. Крім того, у Закарпатській області очікується підвищення температури повітря до +19+21.

У центральних областях також без опадів, температура повітря вдень досягне +17+19, вночі очікується +7+9. Натомість, у Чернівецькій та Сумській областях очікується +12+16. Схід України накриють дощі, у Харківській, Луганській та Донецькій областях температура повітря вдень досягне +12+14, вночі очікується +3+5.

Синоптики розповіли про різку переміну погоди на вихідних

Південь України очікується сонячним. Там температура повітря вдень досягне +18+21, вночі очікується +6+8.

У столиці у неділю очікується мінлива хмарність, без опадіа. Температура повітря вдень досягне +17+19, вночі очікується +7+9.

Нагадаємо, погода в Україні, у суботу, 21 вересня, буде холодною, вночі можливі заморозки до -3. Крім того, у Житомирській, Рівненській, Дніпропетровській та східних областях у суботу можливі дощі.

Україну сьогодні накриють дощі В Україні завтра очікуються дощі
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