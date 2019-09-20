В Україні знову випав сніг

Фото: сніг в Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)

Температура повітря в Карпатах опустилася до -4 градусів

Погода в Україні 20 вересня погіршилася, у Карпатах випав сніг. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Згідно з повідомленням, на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарність, пориви вітру 1-2 м/с. Температура повітря опустилася до -4 градусів, а також йде сніг.

"За станом на 08:00 20.09.2019 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Вітер північно-східний 1-2 м/с. Температура повітря -4 градуси. Пролітає дрібний сніг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків в Україну приходять заморозки. На вихідних очікується похолодання вночі на всій території України до -3 градусів. Також заморозки 0...-3 градусів, можливі у Києві та Київській області.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що практично на всій території України очікуються дощі. За прогнозами синоптиків, дощі накриють північні, східні, центральні та деякі західні області. Вдень очікується температура від +11 до +16, на півдні буде трохи тепліше - від +16 до +18. Вночі температура коливатиметься від +6 до +8.