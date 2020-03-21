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У Греції стався сильний землетрус, є дозволи і постраждалі

Новини » В світі     21.03.2020 - 06:42
У Греції стався сильний землетрус, є дозволи і постраждалі
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)

Землетрус завдав серйозної шкоди селищу Каналакі в префектурі Превеза

У Греції стався землетрус силою 5,6 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомили в сейсмологічної лабораторії Афінського університету, передає РБК-Україна з посиланням на Athens News Agency.

Землетрус стався о 2:49 за місцевим часом (3:49 за Києвом). Епіцентр знаходився в 14 кілометрах на північний схід від міста Парга, а вогнище розташовувалося в 10 км під землею. На три години раніше там стався землетрус силою 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

За даними агентства, поштовхи відчувалися в Теспротія, Превезе, Яніні, Арте, на Корфу і в інших регіонах країни.

Наголошується, що землетрус завдало серйозної шкоди селишу Каналакі в префектурі Превеза. зокрема, звалилися деякі старі будинки, а багато жителів отримали травми. Крім того, стихія викликала обвали і каменепади.

Нагадаємо, в Індонезії, на південь від курортного острова Балі, стався потужний землетрус магнітудою 6,4. Про жертви або пошкодження інфраструктури поки не повідомлялося, однак за інформацією відпочиваючих на Балі, землетрус сильно відчувалося на острові.

Раніше в Сполучених Штатах Америки в 10 милях від Солт-Лейк-Сіті також відбулося землетрус магнітудою 5,7 балів.

Також РБК-Україна повідомляло, що вночі 17 березня на півдні Італії стався землетрус магнітудою 3,9 бала. Невеликий землетрус, епіцентр якого знаходився в Тірренському морі на глибині 33 км, було зафіксовано близько 2 годин ночі. Сейсмологи зафіксували більше десяти підземних поштовхів.

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