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У Хорватії сталось два потужних землетруси

Новини » Надзвичайні події     22.03.2020 - 10:36
У Хорватії сталось два потужних землетруси
Фото: землетрус у Хорватії (vijesti.hrt.hr)

В результаті землетрусу впала частина верхівки південної вежі центрального собору столиці Хорватії

У хорватській столиці Загребі сталось два землетруси, в результаті яких є руйнування в центрі міста. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Vijesti.

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр першого підземного поштовху магнітудою 5,3 стався о 6:24 ранку за сім кілометрів на північ від Загреба на глибині 10 кілометрів.

Uživo iz središta Zagreba koji je pogodio potres.

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Опубліковано HRT Vijesti Субота, 21 березня 2020 р.

Через півгодини у місті стався ще один землетрус магнітудою 5,0. В результаті землетрусу впала частина верхівки південної вежі центрального собору столиці Хорватії. В деяких районах міста не було електрики та води.

За попередніми даними, жертв немає. Очевидці повідомляють про серйозні пошкодження в Загребі, на деяких вулицях утворилися завали з цегли, що обсипалися з постраждалих будівель.

Нагадаємо, у Греції стався землетрус силою 5,6 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр знаходився в 14 кілометрах на північний схід від міста Парга, а вогнище розташовувалося в 10 км під землею. На три години раніше там стався землетрус силою 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Також РБК-Україна повідомляло, що вночі 17 березня на півдні Італії стався землетрус магнітудою 3,9 бала. Невеликий землетрус, епіцентр якого знаходився в Тірренському морі на глибині 33 км, було зафіксовано близько 2 годин ночі. Сейсмологи зафіксували більше десяти підземних поштовхів.

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