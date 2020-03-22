У Хорватії сталось два потужних землетруси

Фото: землетрус у Хорватії (vijesti.hrt.hr)

В результаті землетрусу впала частина верхівки південної вежі центрального собору столиці Хорватії

У хорватській столиці Загребі сталось два землетруси, в результаті яких є руйнування в центрі міста. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Vijesti.

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр першого підземного поштовху магнітудою 5,3 стався о 6:24 ранку за сім кілометрів на північ від Загреба на глибині 10 кілометрів.

Uživo iz središta Zagreba koji je pogodio potres. Uživo iz središta Zagreba koji je pogodio potres... Sve pratite na: https://bit.ly/2QzO1KP Опубліковано HRT Vijesti Субота, 21 березня 2020 р.

Через півгодини у місті стався ще один землетрус магнітудою 5,0. В результаті землетрусу впала частина верхівки південної вежі центрального собору столиці Хорватії. В деяких районах міста не було електрики та води.

#Croatia Hit by 6.0-Magnitude Earthquake



According to preliminary reports, the tremor hit north of Zagreb - the country's capital and largest city. At the moment, there is no official information about casualties or major damage, inflicted by the quake.#Earthquake #TMTV pic.twitter.com/Ekmms8amkb — TrueMe International (@TMTVint) March 22, 2020

За попередніми даними, жертв немає. Очевидці повідомляють про серйозні пошкодження в Загребі, на деяких вулицях утворилися завали з цегли, що обсипалися з постраждалих будівель.

Нагадаємо, у Греції стався землетрус силою 5,6 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр знаходився в 14 кілометрах на північний схід від міста Парга, а вогнище розташовувалося в 10 км під землею. На три години раніше там стався землетрус силою 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Також РБК-Україна повідомляло, що вночі 17 березня на півдні Італії стався землетрус магнітудою 3,9 бала. Невеликий землетрус, епіцентр якого знаходився в Тірренському морі на глибині 33 км, було зафіксовано близько 2 годин ночі. Сейсмологи зафіксували більше десяти підземних поштовхів.