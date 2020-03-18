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Поряд з Балі стався потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події     18.03.2020 - 21:01
Поряд з Балі стався потужний землетрус
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem.org)

За даними Європейського сейсмологічного центру, сила поштовхів досягала 6,4 балів

В Індонезії, на півдні від курортного острова Балі, стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dailymail.

За даними Європейського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу був на глибині 10 кілометрів.

У свою чергу американська геологічна служба повідомила, що землетрус стався о 1:45 ранку (19:45 за Києвом - ред.) у 255 кілометрах на південь від міста Нуса-Дуа.

Бюро погоди та геофізики Індонезії заявило, що загрози цунамі не було.

Про жертви або пошкодженні інфраструктури поки не повідомлялося, проте за повідомленнями відпочиваючих на Балі, землетрус сильно відчувалося на острові.

Бюро погоди та геофізики Індонезії заявило, що загрози цунамі не було.

Про жертви чи пошкодження інфраструктури поки не повідомлялося, проте за інформацією відпочиваючих на Балі, землетрус сильно відчувався на острові.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Сполучених Штатах Америки у 10 милях від Солт-Лейк-Сіті також відбувся землетрус магнітудою 5,7 балів.

Також РБК-Україна повідомляло, що вночі 17 березня на півдні Італії стався землетрус магнітудою 3,9 бала. Невеликий землетрус, епіцентр якого знаходився у Тірренському морі на глибині 33 км, було зафіксовано близько 2 годин ночі. Сейсмологи зафіксували понад десять підземних поштовхів.

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