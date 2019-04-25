Сильно сказано: Вакарчук звернувся до нардепів

Святослав Вакарчук звернувся до народних депутатів України у день прийняття "мовного закону" 25 квітня. Музикант і громадський діяч нагадав політикам про те, що українська мова дуже багатостраждальна і безліч разів зазнавала утисків з боку як царської Росії, так і путінської.

"Травень 1876, Емським указом російський імператор Олександр ІІ заборонив українські книги, театр і пісні. Квітень 2019, українська мова має отримати належний статус у нашій багатонаціональній країні. #Законпромову не політичне питання! Це - майбутнє української нації! ВР - не підведи!" - написав лідер групи "Океан Ельзи" на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Користувачі мережі підтримали Вакарчука. Його пост зібрав понад 1,5 тис. лайків всього за півгодини.

Сильно сказано, Слава!

Тримаємо кулачки міцно!

Взагалі дивно, що українську мову в Україні треба захищати законом...

Не буде української мови - не буде українського народу, не буде України, а буде малоросія.

Повністю погоджусь і сподіваюсь, що Верховна Рада не зрадить Україну хоча б у цьому питанні.

Деякі українці, правда, сумніваються, що "мовний закон" буде прийнятий 25 квітня.

"Рано чи пізно українська мова отримає належний і незалежний статус. На сьогоднішнє голосування віри мало, але диво завжди можливо", - написав один користувач.

"Все ж хочеться вірити в диво. Чесно кажучи, надії і віри сьогодні вже немає. Вважаю, що ми всі повинні об'єднатися, щоб надати нашій рідній мові належний статус. І навіть якщо не сьогодні, то здаватися ми точно не маємо права. Щиро вірю, що все буде Україна!" - зазначив інший.

Під Радою мітинг на підтримку української мови (фото: РБК-Україна)

"Молодці! Не підвели!" - написав у мережі Вакарчук після прийняття "мовного закону".

Раніше Вакарчук зробив важливу заяву про політичні плани.