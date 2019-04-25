Сильно сказано: Вакарчук звернувся до нардепів

Вакарчук у день прийняття "мовного закону" звернувся до політиків
Святослав Вакарчук звернувся до народних депутатів України у день прийняття "мовного закону" 25 квітня. Музикант і громадський діяч нагадав політикам про те, що українська мова дуже багатостраждальна і безліч разів зазнавала утисків з боку як царської Росії, так і путінської.
"Травень 1876, Емським указом російський імператор Олександр ІІ заборонив українські книги, театр і пісні. Квітень 2019, українська мова має отримати належний статус у нашій багатонаціональній країні. #Законпромову не політичне питання! Це - майбутнє української нації! ВР - не підведи!" - написав лідер групи "Океан Ельзи" на своїй сторінці в Facebook.
Скріншот поста (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
Користувачі мережі підтримали Вакарчука. Його пост зібрав понад 1,5 тис. лайків всього за півгодини.
Деякі українці, правда, сумніваються, що "мовний закон" буде прийнятий 25 квітня.
"Рано чи пізно українська мова отримає належний і незалежний статус. На сьогоднішнє голосування віри мало, але диво завжди можливо", - написав один користувач.
"Все ж хочеться вірити в диво. Чесно кажучи, надії і віри сьогодні вже немає. Вважаю, що ми всі повинні об'єднатися, щоб надати нашій рідній мові належний статус. І навіть якщо не сьогодні, то здаватися ми точно не маємо права. Щиро вірю, що все буде Україна!" - зазначив інший.
Під Радою мітинг на підтримку української мови (фото: РБК-Україна)
"Молодці! Не підвели!" - написав у мережі Вакарчук після прийняття "мовного закону".
Раніше Вакарчук зробив важливу заяву про політичні плани.