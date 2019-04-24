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Вакарчук зробив важливу заяву про політичні плани

STYLERПерсони    24.04.2019 - 13:59
Вакарчук зробив важливу заяву про політичні плани
Вакарчук висловився про похід на вибори в Раду (колаж РБК-Україна)

Святослав Вакарчук дав відповідь на питання, що цікавить багатьох

Святослав Вакарчук відповів на чутки, які активно ходять останнім часом. Музикант заявив, що не піде у Верховну Раду під першим номером у списку партії БПП на наступних виборах. Про це лідер "Океану Ельзи" написав на своїй Facebook-сторінці.

Музикант, який нещодавно зробив гучну заяву про свій майбутній концерт, відповів на питання, що цікавить багатьох, який йому задала журналістка Христина Бердинських у Twitter.

"Це правда, що ви можете стати першим номером в оновленому списку БПП, як про це пишуть у Facebook?" - запитала журналістка.

На що Святослав Вакарчук відповів, що, як правило, чутки не коментує. Але якщо його прямо про це запитали, він відповідає: "Ні, це неправда!"

Вакарчук зробив важливу заяву про політичні плани

Вакарчук висловився про похід на вибори в Раду (скрін: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Користувачі мережі підтримали музиканта в тому, що він не хоче знову йти в політику. Втім багато хто шкодує, що Святослав Вакарчук хоче залишатися осторонь від політичних процесів в Україні.

  • "Політика - брудна справа, не думаю, що варто туди лізти. Можна робити все те ж саме, але поза політикою";
  • "Дуже хотілося б бачити Вас на чолі нової політичної сили. Української сили, побудованої на ідеології, з чіткою програмою дій, зрозумілою і прозорою кадровою політикою..."
  • "Не розумію, чому відбуваються спроби затягнути Святослава в політику?! Коли він захоче цього, він сам усе скаже. Якщо воно дійсно потрібно йому, у чому я дуже сумніваюся";
  • "Хтось дуже не хоче бачити Святослава у політиці, а ми хочемо";
  • "Святослав, мені здається якби ви боролися за місце президента, ви б точно виграли!".

Нагадаємо, Святослав Вакарчук проголосував на другому турі виборів президента 2019 і заявив, що має намір контролювати виконання новим главою держави своїх передвиборних обіцянок.

Зазначимо, що на виборах 21 квітня Вакарчук прийшов у вишиванці, про що говорив у своєму зверненні до українців.

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