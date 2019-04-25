Сильно сказано: Вакарчук обратился к нардепам

Вакарчук в день принятия "языкового закона" обратился к политикам
Святослав Вакарчук обратился к народным депутатам Украины в день принятия "языкового закона" 25 апреля. Музыкант и общественный деятель напомнил политикам о том, что украинский язык очень многострадальный и множество раз подвергался притеснениям со стороны как царской России, так и путинской.
"Май 1876. Эмским указом российский император Александр ІІ запретил украинские книги, театр и песни. Апрель 2019. Украинский язык должен получить надлежащий статус в нашей многонациональной стране. #Законпромову - не политический вопрос! Это - будущее украинской нации! ВР - не подведи!" - написал лидер группы "Океан Ельзи" на своей странице в Facebook.
Скриншот поста (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
Пользователи сети поддержали Вакарчука. Его пост собрал более 1,5 тыс. лайков всего за полчаса.
Некоторые украинцы, правда, сомневаются, что "языковой закон" будет принят 25 апреля.
"Рано или поздно украинский язык получит надлежащий и независимый статус. На сегодняшнее голосование веры мало, но чудо всегда возможно", - написал один пользователь.
"Все же хочется верить в чудо. Честно говоря, надежды и веры сегодня уже нет. Считаю, что мы все должны объединиться, чтобы предоставить нашему родному языку надлежащий статус. И даже если не сегодня, то сдаваться мы точно не имеем права. Искренне верю, что все будет Украина!" - отметил другой.
Под Радой митинг в поддержку украинского языка (фото: РБК-Украина)
Напомним, что украинские политики рассмотрели более 2000 поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного".
Ранее Вакарчук сделал важное заявление о политических планах.