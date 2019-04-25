Сильно сказано: Вакарчук обратился к нардепам

Святослав Вакарчук обратился к народным депутатам Украины в день принятия "языкового закона" 25 апреля. Музыкант и общественный деятель напомнил политикам о том, что украинский язык очень многострадальный и множество раз подвергался притеснениям со стороны как царской России, так и путинской.

"Май 1876. Эмским указом российский император Александр ІІ запретил украинские книги, театр и песни. Апрель 2019. Украинский язык должен получить надлежащий статус в нашей многонациональной стране. #Законпромову - не политический вопрос! Это - будущее украинской нации! ВР - не подведи!" - написал лидер группы "Океан Ельзи" на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Пользователи сети поддержали Вакарчука. Его пост собрал более 1,5 тыс. лайков всего за полчаса.

Сильно сказано, Слава!

Тримаємо кулачки міцно!

Взагалі дивно, що українську мову в Україні треба захищати законом...

Не буде української мови - не буде українського народу, не буде України, а буде малоросія.

Повністю погоджусь і сподіваюсь, що Верховна Рада не зрадить Україну хоча б в цьому питанні.

Некоторые украинцы, правда, сомневаются, что "языковой закон" будет принят 25 апреля.

"Рано или поздно украинский язык получит надлежащий и независимый статус. На сегодняшнее голосование веры мало, но чудо всегда возможно", - написал один пользователь.

"Все же хочется верить в чудо. Честно говоря, надежды и веры сегодня уже нет. Считаю, что мы все должны объединиться, чтобы предоставить нашему родному языку надлежащий статус. И даже если не сегодня, то сдаваться мы точно не имеем права. Искренне верю, что все будет Украина!" - отметил другой.

Под Радой митинг в поддержку украинского языка (фото: РБК-Украина)

Напомним, что украинские политики рассмотрели более 2000 поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного".

Ранее Вакарчук сделал важное заявление о политических планах.