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Під Радою проходить акція на підтримку "мовного закону"

Новини » Суспільство    25.04.2019 - 10:26
Під Радою проходить акція на підтримку "мовного закону"
Фото: акція під ВР (РБК-Україна)

Під Радою зібралися близько 700 людей

У Києві під будівлею Верховної Ради проходить акція на підтримку "мовного закону", розгляд якого сьогодні має завершити парламент. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під Радою зібралися близько 700 людей, поступово збільшується кількість учасників. Багато людей прийшли з плакатами на підтримку державної української мови.

 

Фото: акція під ВР (РБК-Україна)

Відзначимо, Рада розглянула 2064 поправки до другого читання "мовного закону". Раніше спиркер ВР України Андрій Парубій заявляв, що немає ризиків не прийняти "мовний закон". Глава парламенту заявив, що ВР буде голосувати за "мовний закон" у четвер, 25 квітня.

Додамо, комітет парламенту з питань культури і духовності рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в редакції комітету з внесеними поправками №5670-д.

РБК-Україна писало, що в разі ухвалення "мовного закону" комісія з питань української мови буде створюватися як окремий орган виконавчої влади і буде встановлювати стандарти оцінки для бажаючих здати іспит з української мови. Також інститут Уповноваженого з питань української мови буде створено при Кабінеті міністрів.

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