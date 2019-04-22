Рада голосуватиме за "мовний закон" у четвер

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Депутатам залишилось розглянути менше 300 поправок до закону

У цей пленарний четвер Верховна рада голосуватиме за прийняття у другому читанні "мовного закону". Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, депутатам залишилось розглянути менше 300 поправок до закону.

"Хочу нагадати, що першим законом, який є в порядку денному - це закон про мову. В нас лишилось трохи менше як 300 правок. Але досвід демонструє, що ми в день проходимо близько 200 правок. Тому є підстави думати, що завтра і в середу ми ще будемо розглядати ці правки", - повідомив Парубій.

За його словами, після завершення розгляду поправок має зібратись профільний комітет з питань культури та проаналізувати, які правки були провалені.

"Я хочу закликати голову комітету Миколу Княжицького, зібрати комітет після завершення розгляду правок. Проаналізувати роботу за усіма правками, запропонувати ВР до яких правок необхідно повернутись, а які правки - необхідно викласти в іншій редакції. Я передбачаю, що ми у четвер зможемо перейти до прийняття закону про мову", - заявив Парубій.

Раніше повідомлялось, що Верховна рада України повернеться до розгляду "мовного закону" після другого туру виборів. Зокрема, додамо, що Рада розглянула майже 90% поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" у четвер, 11 квітня.

У свою чергу, глава комітету Верховної ради з питань культури і духовності Микола Княжицький виключає, що "мовний закон" буде провалений після виборів.

"Я не бачу, як результати виборів можуть вплинути на прийняття чи неприйняття законопроекту. Оскільки обидва кандидати висловилися публічно за збереження української мови як державної. Я не бачу якихось загроз для цього. Інше питання, це в якій формі буде прийнятий закон - над цим ми зараз працюємо ", - заявив Княжицький.

Зазначимо, кандидат у президенти, який зараз лідирує за результатами екзит-полів, Володимир Зеленський у інтерв'ю РБК-Україна зазначив, що у нього є питання до закону, який регулює мовні квоти.

"Квоти залишаться. Питання, якими вони мають бути? Навіть не так. Там питання в регулюванні цих квот... Ніхто скасовувати квоти не буде", - підкреслив він.

Додамо, що в разі прийняття "мовного закону" комісія з питань української мови буде створюватися як окремий орган виконавчої влади і буде встановлювати стандарти оцінки для бажаючих здати іспит. Також інститут Уповноваженого з питань української мови буде створено при Кабінеті міністрів.