ua en ru
Пт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Сильно любим". Жена Зинченко трогательно поздравила его с 27-летием: нежные семейные фото

Пятница 15 декабря 2023 22:32
UA EN RU
"Сильно любим". Жена Зинченко трогательно поздравила его с 27-летием: нежные семейные фото Александр Зинченко и Влада Седан с дочерьми (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Автор: Иванна Пашкевич

15 декабря украинский футболист Александр Зинченко отмечает день рождения. Ему исполнилось 27 лет. Жена спортсмена, журналистка Влада Седан, трогательно поздравила любимого и показала нежные семейные фотографии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы лондонского Арсенала и сборной Украины.

Александр Зинченко отмечает 27-летие

Жена футболиста опубликовала в соцсетях фото, на которых они с мужем позируют с двумя дочерьми на руках: двухлетней Евой и четырехмесячной Леей.

"С днем рождения, Саша. Мы с девочками тебя сильно любим", - написала она.

&quot;Сильно любим&quot;. Жена Зинченко трогательно поздравила его с 27-летием: нежные семейные фото

Александр Зинченко и Влада Седан с дочерьми (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Поклонники поздравляют своего кумира

Пользователи засыпали звездную семью комплиментами и написали много трогательных слов.

&quot;Сильно любим&quot;. Жена Зинченко трогательно поздравила его с 27-летием: нежные семейные фото

Александр Зинченко с 4-месячной дочерью (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

  • Дуже кльові! Вітаємо
  • Дуже дуже гарні,так комфортно виглядаєте
  • Яка гарна сімʼя
  • З днtм народження, найкращий лівий захисних світу
  • Ви молодці! Люблю вас,поважаю! Бажаю вам успіхів та всього лише найкращого

Напомним, сейчас семья Александра Зинченко живет в Великобритании.

Футболист с первых дней вторжения ВС РФ в Украину активно поддерживает свою страну и дает интервью, рассказывая о происходящем.

Ранее мы рассказывали, что Хью Джекман после развода закрутил роман с замужней актрисой.

Также Пэрис Хилтон очаровала блестящим новогодним платьем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Зинченко спортсмени Футбол