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Пэрис Хилтон очаровала блестящим новогодним платьем (видео)

Четверг 14 декабря 2023 21:13
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Пэрис Хилтон очаровала блестящим новогодним платьем (видео) Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлия Любченко

Пэрис Хилтон любит удивлять своих поклонников яркими образами, особенно в розовых оттенках. Но на этот раз женщина показала новогодний наряд.

О том, какое платье выбрала Хилтон, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТикТок звезды.

Пэрис Хилтон показала новогоднее платье

Пэрис Хилтон еще с 200-х годов стала "иконой стиля", поскольку она никогда не боялась быть собой и одеваться так, как она сама желает, тем самым создавать модные тенденции.

Наряды Пэрис из нулевых выглядели горячо, стильно, ярко и интересно. Однако ее стиль всегда был продуманным и разнообразным. Казалось, ей действительно нравилось быть собой. Что особенно актуально сейчас, в отфильтрованном мире, стремящемся к идентификации каждого из нас.

Все годы своей популярности Пэрис Хилтон продолжала подтверждать свою особенность и уникальность. И сейчас тоже продолжает это делать.

Например, на днях артистка продемонстрировала настоящий новогодний образ, который может вернуть в детство, ведь он так мил.

Пэрис одела серебряное платье в форме "колокольчик", когда-то такие платья и юбки были очень модными и сегодня звезда решила его воплотить. Это платье облеплено звездочками, являющимися его частью.

Пэрис Хилтон очаровала блестящим новогодним платьем (видео)Пэрис Хилтон очаровала блестящим новогодним платьем (видео)

Скриншоты

Хилтон выглядит в этом лугу как новогодняя елка, поскольку свой образ она еще дополнила серебряными туфлями челноками и солнцезащитными очками.

Волосы артистка решила собрать в высокий хвост, но предварительно накрутила красивые и элегантные локоны. Это выглядит очень романтично и гармонично дополняет праздничный образ, который должен быть нежным и спокойным.

Видео в этом рождественском образе звезда выложила в социальную сеть ТикТок, где успела за несколько секунд показать его со всех сторон. А вот на днях женщина показала, как она украсила свой дом и елку.

@parishilton I had a blast at @iHeartRadio’s Jingle Ball! Celebrating Sliv-mas all winter long! #Slivmas #ThatsHot original sound - ᴍᴜʟᴛɪ ꜰᴀɴᴅᴏᴍ ᴇᴅɪᴛꜱ

Раньше мы рассказывали о том, что Пэрис Хилтон показала, как украсила свой дом к Рождеству.

Также читайте наш материал о том,как Андре Тан пригласил Пэрис Хилтон в Киев.

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Новый год Пэрис Хилтон