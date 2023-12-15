Хью Джекман после развода закрутил роман с замужней актрисой. Кто же она?

Этой осенью звезда "Люди Икс" Хью Джекман и австралийская актриса Деборра-Ли Фернесс развелись после 27 лет брака. Теперь появились слухи, что у артиста новый роман.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание In Touch Weekly .

С кем закрутил роман Хью Джекман

Сообщается, что Джекман встретил новую любовь в лице своей коллеги, Саттон Фостер, более известной по таким картинам, как "Инстинкт", "Это утро в Нью-Йорке" и "Элементарно".

Их отношения начались во время совместной работы в мюзикле "Музыкант", который был на сцене Бродвея с 2021 по 2023 год.

Хью Джекман из Саттон Фостер (фото: instagram.com/thehughjackman)

Еще один источник подчеркивает, что знаменитость "был в восторге от Саттон с того момента, как встретил ее. Он ходил за ней повсюду, как щенок!".

Также стоит отметить, что у 48-летней актрисы есть муж, но, кажется, это не помешало новой романтической связи.

Саттон Фостер с семьей (фото: instagram.com/suttonlenore)

Напомним, ранее звезда фильмов "Люди Икс" был женат на австралийской актрисе и продюсерке Деборри-Ли Фернесс, с которой познакомился на съемках детективного сериала "Коррелли".

Хью Джекман с Деборрой-Ли Фернесс (фото: instagram.com/thehughjackman)

В 1996 году они поженились, а в 2000 году усыновили мальчика по имени Оскар.

Позже, в 2005 году, Деборра родила девочку, которую они назвали Авой.

В сентябре этого года актер объявил о разводе с женой.