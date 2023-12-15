"Сильно любимо". Дружина Зінченка зворушливо привітала його з 27-річчям: ніжні сімейні фото
15 грудня український футболіст Олександр Зінченко відзначає день народження. Йому виповнилося 27 років. Дружина спортсмена, журналістка Влада Седан, зворушливо привітала коханого і показала ніжні сімейні світлини.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці лондонського Арсеналу та збірної України.
Олександр Зінченко відзначає 27-річчя
Дружина футболіста опублікувала у соцмережах фото, на яких вони із чоловіком позують з двома доньками на руках: дворічною Євою та чотиримісячною Леєю.
"З днем народження, Сашо. Ми з дівчатками тебе сильно любимо", - написала вона.
Олександр Зінченко і Влада Седан з доньками (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Прихильники вітають свого кумира
Юзери засипали зіркову родину компліментами і написали багато зворушливих слів.
Олександр Зінченко з 4-місячною донькою (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
- Дуже кльові! Вітаємо
- Дуже дуже гарні,так комфортно виглядаєте
- Яка гарна сімʼя
- З днtм народження, найкращий лівий захисних світу
- Ви молодці! Люблю вас,поважаю! Бажаю вам успіхів та всього лише найкращого
Нагадаємо, зараз родина Олександра Зінченка живе у Великій Британії.
Футболіст з перших днів вторгнення ЗС РФ в Україну активно підтримує свою країну й дає інтерв'ю, розповідаючи про те, що відбувається.
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