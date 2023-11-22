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Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни

В ближайшие дни Землю накроет сильная магнитная буря (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря красного уровня накроет Землю в пятницу, 24 ноября. По прогнозам специалистов, эта буря достигнет К-индекса 5, что может вызвать у многих людей головные боли и ухудшение самочувствия.

Что известно об этой магнитной буре и как себя защитить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце часто происходят вспышки и взрывы, при которых происходит выброс солнечной энергии в пространство. Эти выбросы рассеиваются в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли. Солнечная энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, которые могут быстро перемещаться в пространстве.

Когда потоки этой энергии достигают магнитосферы Земли, они провоцируют активность, которую называют магнитной или солнечной бурей.

Все бури классифицируются по уровню мощности - от К-индекса 2 до К-индекса 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее беря и ее последствия. Все бури свыше К-индекса 5 - это бури красного уровня. Они могут вызывать сбой в работе спутников, GPRS, мобильной или радиосвязи. А еще при таких бурях люди часто жалуются на ухудшение самочувствия. При бурях свыше К-индекса 7 могут наблюдаться полярные (северные) сияния.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, предыдущая буря набрала мощности и достигла К-индекса 5. 23 ноября она ослабнет, но 24 ноября снова станет бурей красного уровня и достигнет К-индекса 5.

После 24 ноября, если прогнозы не изменятся, нас ждет небольшая передышка и магнитосфера будет спокойной.

Прогноз магнитных бурь (скриншот)

Как магнитная буря влияет на человека

Существует достаточно исследований, которые доказывают взаимосвязь между ухудшением самочувствия человека и магнитными бурями. В такие дни люди чувствуют общее недомогание, чаще жалуются на плохое самочувствие и обращаются за помощью к медикам. Особенно к кардиологам.

Частые жалобы:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Туман в голове
  • Мигрень
  • Снижение концентрации и сосредоточенности
  • Сонливость днем
  • Бессонница ночью
  • Общая слабость
  • Быстрая утомляемость
  • Повышение тревожности
  • Раздражительность
  • Обострение хронических заболеваний

Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергаться очень высоким уровням радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.

Как помочь своему организму

Врачи рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, соблюдать нормальный график дня и питания. А также:

  • Полноценно высыпаться и отдыхать
  • Снизить психоэмоциональные нагрузки
  • Поддерживать питьевой режим, пить травяные чаи
  • Ограничить алкоголь и сигареты
  • Совершать прогулки на свежем воздухе
  • По утрам делать зарядку и принимать контрастный душ
  • Проветривать помещение
  • Вечером заниматься спокойными делами
  • Выбирать более спокойные виды спорта

При необходимости или при ухудшении самочувствия - обращаться за помощью к специалистам

 

Ранее мы рассказывали о том, какой вид головной боли сейчас бывает часто у каждого украинца.

А еще писали о том, можно ли пить чай и кофе при простуде.

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Магнитная буряголовная боль