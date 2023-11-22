Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни

Что такое магнитная буря

На Солнце часто происходят вспышки и взрывы, при которых происходит выброс солнечной энергии в пространство. Эти выбросы рассеиваются в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли. Солнечная энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, которые могут быстро перемещаться в пространстве.

Когда потоки этой энергии достигают магнитосферы Земли, они провоцируют активность, которую называют магнитной или солнечной бурей.

Все бури классифицируются по уровню мощности - от К-индекса 2 до К-индекса 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее беря и ее последствия. Все бури свыше К-индекса 5 - это бури красного уровня. Они могут вызывать сбой в работе спутников, GPRS, мобильной или радиосвязи. А еще при таких бурях люди часто жалуются на ухудшение самочувствия. При бурях свыше К-индекса 7 могут наблюдаться полярные (северные) сияния.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, предыдущая буря набрала мощности и достигла К-индекса 5. 23 ноября она ослабнет, но 24 ноября снова станет бурей красного уровня и достигнет К-индекса 5.

После 24 ноября, если прогнозы не изменятся, нас ждет небольшая передышка и магнитосфера будет спокойной.

Прогноз магнитных бурь (скриншот)

Как магнитная буря влияет на человека

Существует достаточно исследований, которые доказывают взаимосвязь между ухудшением самочувствия человека и магнитными бурями. В такие дни люди чувствуют общее недомогание, чаще жалуются на плохое самочувствие и обращаются за помощью к медикам. Особенно к кардиологам.

Частые жалобы:

Головная боль

Головокружение

Туман в голове

Мигрень

Снижение концентрации и сосредоточенности

Сонливость днем

Бессонница ночью

Общая слабость

Быстрая утомляемость

Повышение тревожности

Раздражительность

Обострение хронических заболеваний

Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергаться очень высоким уровням радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.

Как помочь своему организму

Врачи рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, соблюдать нормальный график дня и питания. А также:

Полноценно высыпаться и отдыхать

Снизить психоэмоциональные нагрузки

Поддерживать питьевой режим, пить травяные чаи

Ограничить алкоголь и сигареты

Совершать прогулки на свежем воздухе

По утрам делать зарядку и принимать контрастный душ

Проветривать помещение

Вечером заниматься спокойными делами

Выбирать более спокойные виды спорта

При необходимости или при ухудшении самочувствия - обращаться за помощью к специалистам