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Сильна магнітна буря накриє Землю найближчими днями

Найближчими днями Землю накриє сильна магнітна буря (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря червоного рівня накриє Землю у п'ятницю, 24 листопада. За прогнозами фахівців, ця буря досягне К-індексу 5, що може викликати у багатьох людей головний біль та погіршення самопочуття.

Що відомо про цю магнітну бурю і як себе захистити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці часто відбуваються спалахи та вибухи, при яких відбувається викид сонячної енергії у простір. Ці викиди розсіюються у різних напрямах, зокрема й у бік Землі. Сонячна енергія складається із заряджених частинок - протонів та електронів, які можуть швидко переміщатися у просторі.

Коли потоки цієї енергії досягають магнітосфери Землі, вони провокують активність, яку називають магнітною або сонячною бурею.

Усі бурі класифікуються за рівнем потужності - від К-індексу 2 до К-індексу 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше беручи і її наслідки. Усі бурі понад К-індексом 5 - це бурі червоного рівня. Вони можуть викликати збій у роботі супутників, GPRS, мобільного або радіозв'язку. А ще за такі бурі люди часто скаржаться на погіршення самопочуття. При бурях понад К-індексом 7 можуть спостерігатися полярні (північні) сяйва.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, попередня буря набрала потужності та досягла К-індексу 5. 23 листопада вона ослабне, але 24 листопада знову стане бурею червоного рівня та досягне К-індексу 5.

Після 24 листопада, якщо прогнози не зміняться, на нас чекає невеликий перепочинок і магнітосфера буде спокійною.

Прогноз магнітних бур (скриншот)

Як магнітна буря впливає на людину

Існує достатньо досліджень, які доводять взаємозв'язок між погіршенням самопочуття людини та магнітними бурями. У такі дні люди відчувають загальне нездужання, частіше скаржаться на погане самопочуття та звертаються за допомогою до медиків. Особливо до кардіологів.

Часті скарги:

  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Туман у голові
  • Мігрень
  • Зниження концентрації та зосередженості
  • Сонливість вдень
  • Безсоння вночі
  • Загальна слабкість
  • Швидка стомлюваність
  • Підвищення тривожності
  • Дратівливість
  • Загострення хронічних захворювань

Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони мають ризик піддаватися дуже високим рівням радіації, що у рази підвищує ймовірність виникнення раку.

Як допомогти своєму організму

Лікарі рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати, дотримуватись нормального графіка дня та харчування. А також:

  • Повноцінно висипатися та відпочивати
  • Зменшити психоемоційні навантаження
  • Підтримувати питний режим, пити трав'яні чаї
  • Обмежити алкоголь та цигарки
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі
  • Вранці робити зарядку і приймати контрастний душ
  • Провітрювати приміщення
  • Увечері займатися спокійними справами
  • Вибирати більш спокійні види спорту

При необхідності або при погіршенні самопочуття звертатися за допомогою до фахівців

 

Раніше ми розповідали про те, який вид головного болю зараз часто буває у кожного українця.

А ще писали про те, чи можна пити чай та каву при застуді.

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Магнітна буряголовная боль