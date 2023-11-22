Сильна магнітна буря накриє Землю найближчими днями

Що таке магнітна буря

На Сонці часто відбуваються спалахи та вибухи, при яких відбувається викид сонячної енергії у простір. Ці викиди розсіюються у різних напрямах, зокрема й у бік Землі. Сонячна енергія складається із заряджених частинок - протонів та електронів, які можуть швидко переміщатися у просторі.

Коли потоки цієї енергії досягають магнітосфери Землі, вони провокують активність, яку називають магнітною або сонячною бурею.

Усі бурі класифікуються за рівнем потужності - від К-індексу 2 до К-індексу 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше беручи і її наслідки. Усі бурі понад К-індексом 5 - це бурі червоного рівня. Вони можуть викликати збій у роботі супутників, GPRS, мобільного або радіозв'язку. А ще за такі бурі люди часто скаржаться на погіршення самопочуття. При бурях понад К-індексом 7 можуть спостерігатися полярні (північні) сяйва.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, попередня буря набрала потужності та досягла К-індексу 5. 23 листопада вона ослабне, але 24 листопада знову стане бурею червоного рівня та досягне К-індексу 5.

Після 24 листопада, якщо прогнози не зміняться, на нас чекає невеликий перепочинок і магнітосфера буде спокійною.

Прогноз магнітних бур (скриншот)

Як магнітна буря впливає на людину

Існує достатньо досліджень, які доводять взаємозв'язок між погіршенням самопочуття людини та магнітними бурями. У такі дні люди відчувають загальне нездужання, частіше скаржаться на погане самопочуття та звертаються за допомогою до медиків. Особливо до кардіологів.

Часті скарги:

Головний біль

Запаморочення

Туман у голові

Мігрень

Зниження концентрації та зосередженості

Сонливість вдень

Безсоння вночі

Загальна слабкість

Швидка стомлюваність

Підвищення тривожності

Дратівливість

Загострення хронічних захворювань

Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони мають ризик піддаватися дуже високим рівням радіації, що у рази підвищує ймовірність виникнення раку.

Як допомогти своєму організму

Лікарі рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати, дотримуватись нормального графіка дня та харчування. А також:

Повноцінно висипатися та відпочивати

Зменшити психоемоційні навантаження

Підтримувати питний режим, пити трав'яні чаї

Обмежити алкоголь та цигарки

Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі

Вранці робити зарядку і приймати контрастний душ

Провітрювати приміщення

Увечері займатися спокійними справами

Вибирати більш спокійні види спорту

При необхідності або при погіршенні самопочуття звертатися за допомогою до фахівців