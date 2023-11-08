Можно ли пить чай и кофе при простуде: врачи дали ответ

Теплые напитки считаются полезными во время респираторных заболеваний, таких как простуда или грипп. Однако входят ли в список полезных теплых напитков чай или кофе?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рекомендации в Huffpost.

Как показывают различные исследования, горячие и теплые напитки могут помочь облегчить такие симптомы, как насморк и боль в горле. Также чашка с теплым напитком отлично успокаивает во время борьбы с вирусом.

Но в случае с кофе есть несколько нюансов. Острота этого напитка делает его не очень полезным, когда вы больны.

Кофе не дает вам уснуть, когда ваше тело во время болезни нуждается в отдыхе

"Кофеин является стимулятором, и, хотя он, вероятно, не окажет никакого влияния на клиническое течение ни простуды, ни гриппа, ни COVID, ни RSV… стимулирующая природа кофеина может быть контрпродуктивной. Потому что, когда вы имеете дело с вирусной инфекцией, вам действительно нужно хорошо отдохнуть", - объяснила почетный доцент кафедры эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Тулейнского университета Суан Хассиг.

Сон помогает вашему организму восстановиться после вирусов, а кофе предназначен как раз, чтобы вы не засыпали. Это может затруднить получение необходимого сна.

То же самое касается и энергетических напитков, в которых часто содержится значительно больше кофеина, чем в чашке кофе.

"Слишком много кофеина может быть вредно для вас, независимо от того, болеете ли вы простудой или нет", - подчеркнула эксперт.

Кофе может привести к обезвоживанию

"Если это нечто большое, чем легкое заболевание, мы должны быть осторожны с употреблением кофеина, потому что он обезвоживает организм и имеет легкий мочегонный эффект", - считает заведующий кафедрой интегративной медицины и диетологии Университета Джефферсона Даниэл Монти.

Недавние исследования показывают, что этот нюанс касается не всех, так как люди, которые пьют кофе регулярно в умеренном количестве, не испытывают обезвоживание от этого напитрка. Любое обезвоживание из-за его мочегонного характера наблюдается у тех, кто не привык к кофеину и пьет его в больших количествах.

То есть, если вы пьете кофе иногда или не пьете совсем, то во время болезни вам стоит отказаться от этого напитка.

Если же ваша болезнь сопровождается рвотой, диареей, тошнотой - то нужно сосредоточиться на гидратации и пить много воды, а от кофе отказаться.

Кофе может вызвать расстройство желудка

Кофе может вызывать ускоренную перистальтику желудка и ускорить испражнения. Поэтому не стоит налегать на этот напиток во время простуды.

"Некоторые из этих инфекций, не столько простуда, сколько грипп, иногда могут также вызывать симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, и ухудшение всей системы, от желудка до кишечника", - отмечает доктор Хассиг.

Поэтому, если во время болезни у вас наблюдаются какие-то проблемы с желудком или кишечником, то откажитесь от привычной чашки кофе.

Полностью отказывать от кофе необязательно

Отказываться от любимого напитка, если вы привыкли его пить постоянно, не стоит. Во время болезни вам стоит снизить его количество или полностью ограничить, если ваше состояние оставляет желать лучшего.

"Нет ничего плохого в том, чтобы выпить чашку кофе, особенно в первой половине дня, если это убережет вас от головной боли и поможет начать работу. Но вам следует умерить ваше потребление из-за стимулирующего действия кофеина в то время, когда вам нужно больше отдыхать из-за болезни", - утверждают эксперты.

А что с другими напитками?

При респираторных заболеваниях врачи рекомендуют выбирать напитки, которые будут насыщать ваше тело жидкостью.

"Очень важно следить за тем, чтобы вы поддерживали хороший уровень гидратации, но простая вода или органические фруктовые соки - вполне подходящий способ сделать это - вода на самом деле лучше всего в этом отношении, потому что она обеспечивает организм тем, что ему больше всего нужно. То есть жидкости для противодействия болезни", - говорит Хассиг.

Доктор Монти рекомендует пить горячие травяные чаи и теплый бульон во время болезней. Он добавил, что зеленый чай станет хорошей заменой тем, кто любит кофе и хочет зарядиться энергией.