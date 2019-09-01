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Учасник Танців з зірками 2019 присвятив номер мамі і довів усіх до сліз

STYLERТелешоу    01.09.2019 - 22:08
Учасник Танців з зірками 2019 присвятив номер мамі і довів усіх до сліз
Даніель Салем і Юлія Сахневич на Танцях із зірками (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Даніель Салем і Юлія Сахневич змусили всіх плакати на прямому ефірі Танців з зірками 2019

Танці з зірками 2019 на 1+1 продовжує радувати телеглядачів. 2 випуск 6 сезону шоу 1 вересня насичений яскравими виступами українських зірок, які беруть участь в проекті.

У новому випуску танцювального шоу змусили звернути увагу на себе Даніель Салем і Юлія Сахневич. Вони виконали зворушливий танець, який Даніель присвятив своїй мамі.

Їх номер дуже сподобався телеглядачам, а також суддям. Катерина Кухар не змогла стримати сліз... Деякі юзери, до речі, пророкують парі як мінімум потрапляння до трійки кращих за результатами проекту.

Учасник Танців з зірками 2019 присвятив номер мамі і довів усіх до сліз

Даніель Салем і Юлія Сахневич в Танцях з зірками 2019

Як відомо, мама Салема була балериною. Вона навіть знімалася у фільмі.

Сам Даніель зізнається, що головна його задача на шоу - побороти страхи, адже він завжди... боявся танцювати. Але не тому, що вважав це чоловічим заняттям, а думав, що йому не вистачить пластики.

"У мене 69 переломів. Пам'ятаю випадок, коли танцював лезгинку з друзями і примудрився зламати ногу. Тоді я і зрозумів, що танці - не моє. Тепер постараюся позбутися своєї карми ", - сказав Салем.

  • Дуже красиво, прям крик душі!
  • дуже чуттєво
  • Сьогодні таки да, здивували. Сподобалося!
  • Шикарно, сильно

Учасник Танців з зірками 2019 присвятив номер мамі і довів усіх до сліз

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що після 1 випуску Танців з зірками 2019 жоден з учасників не покинув шоу. Але судді вже вибрали своїх фаворитів і аутсайдерів. Влад Яма, Франсиско Гомес і Катерина Кухар 25 серпня віддали першість на Анні Різатдіновій. А ось найменші оцінки отримали співак Дзідзьо, актор Михайло Кукуюк і ведуча Надія Матвєєва. Більш того, на Танцях із зірками 2019 встиг розгорітися перший скандал, пов'язаний з оцінками.

Всього в шоу Танці з зірками 2019 беруть участь 14 пар:

  • Анна Різатдінова та Олександр Прохоров
  • Людмила Барбір і Дмитро Жук
  • MARUV і Євген Дмитренко
  • Ксенія Мішина та Євген Кот
  • Олена Кравець і Макс Леонов
  • Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова
  • Даніель Салем і Юлія Сахневич
  • TAYANNA і Ігор Кузьменко
  • Олексій Яровенко та Олена Шоптенко
  • Серьога і Аделіна Делі
  • Дзідзьо і Яна Цибульська
  • Надія Матвєєва і Валерій Шохін
  • Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар
  • Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна

Раніше MARUV зізналася, що дуже переживає на Танцях із зірками 2019, і відверто розповіла про труднощі, з якими вона зіткнулася під час проекту.

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