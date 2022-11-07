Сеем помидоры "под зиму" для щедрого и раннего урожая: малоизвестный способ
Если вы привыкли сеять помидоры на рассаду в конце зимы – в начале весны, то вы многое теряете. Оказывается, томаты можно посеять под зиму, то есть прямо сейчас, чтобы получить ранний и обильный урожай.
Как это сделать правильно, пишет канал Дача.Сад та Город.
Когда это нужно делать?
Надо подстроиться под прогноз погоды, ведь периоды потепления нам ни к чему. Томаты прорастут уже осенью и просто погибнут с первыми морозами.
Закладывать озимые помидоры в лунки нужно, когда уже немного подморозит, лучше всего в течение ноября или начиная с конца октября (многое зависит от региона).
Как посеять озимые томаты
Выкопайте в земле лунки глубиной 15-20 см. В каждую заложите по одной целой помидорине, которую вы заранее подготовили для посадки.
Сверху плоды засыпьте землей, слегка утрамбуйте ее (в результате от верхушки томата к поверхности земли должно получить 10 см).
Поверх насыпьте сухие листья слоем 10-15 см (можно и больше). Сверху поставьте ящик, чтобы укрытие не разметало ветром.
Фото: Как посеять под зиму томаты (t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)
Что делать с посевами весной
Весной, когда почва подогреется, листья нужно убрать. И скоро в каждой лунке взойдет целый пучок помидорной рассады.
Ее нужно укрывать от заморозков, а когда подрастет, выкопать и рассадить по грядкам. И никаких заморочек с рассадой на подоконнике!
Томаты, выращенные этим способом, оказываются более устойчивыми к болезням и неблагоприятным погодным условиям.
Раньше мы писали, как посадить морковь под зиму.
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