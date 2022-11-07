Сіємо помідори "під зиму" для щедрого і раннього врожаю: маловідомий спосіб

Якщо ви звикли сіяти помідори на розсаду в кінці зими - на початку весни, то ви багато втрачаєте. Виявляється, томати можна посіяти під зиму, тобто просто зараз, щоб отримати ранній і щедрий урожай.

Як це зробити правильно, пише канал Дача.Сад та Город.

Коли це треба робити?

Треба підлаштуватися під прогноз погоди, адже періоди потепління нам ні до чого. Томати проростуть вже восени і попросту загинуть з першими морозами.

Закладати озимі помідори в лунки треба, коли вже трохи підморозить, найкраще протягом листопада, або починаючи з кінця жовтня (багато чого залежить від регіону).

Як посіяти озимі томати

Викопайте в землі лунки глибиною 15-20 см. В кожну закладіть по одній цілій помідорині, які ви завчасно підготували для посадки.

Зверху плоди засипте землею, злегка її утрамбуйте (в результаті від верхівки томату до поверхні землі має бути отримати 10 см).

Поверх насипте сухе листя шаром 10-15 см (можна і більше). Зверху поставте ящик, щоб укриття не розмітало вітром.

Фото: Як посіяти під зиму томати (t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)

Що робити з посівами навесні

Навесні, коли ґрунт підігріється, листя потрібно прибрати. І скоро у кожній лунці зійде цілий пучок помідорної розсади.

Її треба укривати від заморозків, а коли підросте, викопати і розсадити по грядках. І ніяких заморочок з розсадою на підвіконні!

Томати, вирощені цим способом, виявляються більш стійкими до хвороб і несприятливих погодних умов.