Посадите капусту под зиму, чтобы получить быстрый и щедрый урожай

Опытные огородники говорят, что посадка капусты под зиму – отличная идея, если вы хотите получить ранний урожай овощей. Но есть некоторые нюансы.

Преимущества посадки капусты под зиму

Созревание овоща ускоряется сроком от 2 недель до 1 месяца.

Семена, пережившие морозы, устойчивы к низким температурам и инфекциям.

Экономия времени – при посадке осенью не нужно дополнительно обрабатывать грядки весной и выращивать рассаду на балконе.

Снег с наступлением весны тает и подпитывает влагой посевы, из-за чего упускается риск сухости почвы.

Овощи обладают особым приятным вкусом.

Недостатки посадки капусты под зиму

При низкой температуре часть семян погибает, поэтому нужно засевать почти в 2 раза больше, чем обычно.

Подготовка грядок производится после завершения основных огородных работ.

Невозможно назвать точную дату посева - все зависит от погодных условий, а постепенное изменение климата не позволяет заранее просчитать сроки.

Вероятные зимние оттепели и весенние заморозки могут прорастить раньше времени или испортить уже посаженные семена.

Для успешного посева важно точно соблюдать технологии. Необходимо грамотно подготовить семена, грядки и соблюсти сроки посадки.

Как подготовить семена, когда и как сажать

Обрабатывать семена для озимого посева не нужно. Главное – использовать сухой посевной материал. Для посадки подготовьте на 20-40% больше семян, чем обычно.

Цель огородника – посадить овощ под зиму, чтобы получить урожай весной. Многих огородников волнует вопрос, можно ли садить овощ непосредственно перед зимой. Из-за страха холодов они проводят посевы ранней осенью. Однако это ошибка: если посеять семена в теплую почву, например в сентябре, овощи прорастут до прихода зимы, первые морозы уничтожат урожай, и подзимний посев не будет иметь смысла.

В условиях нестабильной погоды всегда следует обращать внимание на прогнозы синоптиков и выбирать сроки посева капусты, исходя из текущей ситуации.

Точные сроки посева сложно назвать, но следует помнить, что температура почвы не должна быть выше +3 градуса. Ориентировочные сроки – конец октября – ноябрь.

Перед посадкой нужно заблаговременно перекопать участок, удалить сорняки, подкормить почву смесью из 10 л навоза, 1 кг измельченного угля и 200 г суперфосфата.

Можно высевать семена:

в борозды,

равномерно по участку.

Заготовьте заранее рыхлую землю, которой будете присыпать семена.

Защитите посадку опилками, лапником, щитами или спанбондом. Когда придет весеннее тепло, снимите защиту.

Когда взойдут посевы, удобряйте растение органическими и минеральными подкормками.

Весной проредите посадку. Полив весенней поросли должен быть равномерным, с периодичностью от 4 до 10 дней.