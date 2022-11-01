Посадите морковь под зиму, чтобы получить ранний щедрый урожай
Все мы привыкли сеять морковь весной, но опытные огородники рекомендуют делать это под зиму, чтобы получать более ранний урожай. Пророщенные после зимовки в почве семена более выносливы к болезням и дают лучший результат.
Как правильно сделать зимнюю грядку моркови – в материале Styler ниже.
Правильно выберите сорт
Не все сорта моркови подходят для посева под зиму, особенно, если речь идет о быстро прорастающих сортах.
При покупке семян внимательно прочтите информацию на упаковке. Там должно быть прописано, возможно ли выращивание под зиму.
Лучшие сорта для озимой моркови: Витаминная, Курода, Нантская 4. Важно учитывать и то, что потери при озимом посеве будут выше. То есть заложите на 10%, а для гибридов на 20-25% больше семян.
Когда сеять
Подзимый посев моркови важно производить в правильные сроки. Это необходимо делать, когда температура воздуха регулярно держится на +5 градусах или опускается ниже. В это время земля как раз начинает твердеть.
То есть посев можно производить примерно с конца октября по ноябрь. Следите за прогнозом погоды, и, если синоптики говорят о наступлении еще одного "бабьего лета", отложите посев. Важно, чтобы морковь не проросла осенью.
Как подготовить грядку
Сеять морковь необходимо в безветренном и хорошо освещенном ровном месте. Грядку рекомендуется располагать на небольшой возвышенности, чтобы снег с нее сошел в первую очередь.
Заблаговременно, пока земля еще не затвердела, подготовьте место будущего посева. После перекопки грядки нужно бороновать, приготовить борозды для посева, на расстоянии 18-20 см, и накрыть непромокаемым материалом, чтобы ко времени посадки они не проросли сорняки, и их не размыло дождем.
Приготовьте заранее сухую смесь для заделки семян. Сеять будем, когда земля уже холодная, берется в комки и ею сложно прикрыть семена.
Поэтому пока тепло, приготовьте смесь из земли и торфа в равных частях, переберите ее руками, чтобы не было комочков и просушите на солнце. Соберите в ведра или мешки и оставьте в сухом помещении.
Почва должна быть плодородной и рыхлой, кислотность нейтральной или слабокислой. Сеять морковь лучше после таких культур, как ранний картофель, тыква, другие бахчевые, ранняя капуста, огурцы, чеснок, лук.
Посеянная под зиму морковь даст урожай на 20-30 дней раньше.
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