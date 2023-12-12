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Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)

Вторник 12 декабря 2023 16:50
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Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото) ИИ объединил моду и напитки (фото: instagram.com/asta.shion)
Автор: Юлия Любченко

Искусственный интеллект не перестает удивлять своими умениями и возможностями. Кажется, что для него уже нет ничего невозможного, ведь ИИ пленил почти все сферы жизни.

РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-профиль Astashion, показывает, как ИИ соединил моду и бутылки с напитками.

Искусственный интеллект объединил мировые бренды и напитки

Искусственный интеллект способен соединить и оживить все, на что хватает воображения. В этот раз ИИ удивляет сочетанием бутылок с алкогольными напитками и дизайном мировых модных брендов.

Стоит сказать, что это выглядит интересно и оригинально, ведь представьте себе обычную бутылку шампанского в дизайне, например Chanel - невозможно. А вот искусственный интеллект сделал это и объединил напитки не только с брендом Chanel, но и с другими. К примеру:

  • Louis Vuitton
  • Gucci
  • Ralph Lauren
  • Supreme.

Все они считаются мировыми и достаточно известными, но представить их на бутылках до сих пор трудно. Однако это уже наша реальность и создает искусственный интеллект благодаря своим приложениям и программам. И эта реальность способна удивить и расширить мировоззрение.

Предлагаем вам посмотреть, как выглядят бутылки с шампанским и виски в стиле всемирно известных брендов, что спрограммировал искусственный интеллект, тем самым удивил мир и сами бренды, которые, возможно, примут такие произведения ИИ за идеи новых продуктов.

Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)

ИИ объединил моду и напитки (фото: instagram.com/asta.shion

Ранее мы рассказывали о том, что искусственный интеллект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO.

Также смотрите, как ИИпоказал, как должна выглядеть форма россиян на Олимпиаде-2024.

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