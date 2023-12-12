Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)
Искусственный интеллект не перестает удивлять своими умениями и возможностями. Кажется, что для него уже нет ничего невозможного, ведь ИИ пленил почти все сферы жизни.
РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-профиль Astashion, показывает, как ИИ соединил моду и бутылки с напитками.
Искусственный интеллект объединил мировые бренды и напитки
Искусственный интеллект способен соединить и оживить все, на что хватает воображения. В этот раз ИИ удивляет сочетанием бутылок с алкогольными напитками и дизайном мировых модных брендов.
Стоит сказать, что это выглядит интересно и оригинально, ведь представьте себе обычную бутылку шампанского в дизайне, например Chanel - невозможно. А вот искусственный интеллект сделал это и объединил напитки не только с брендом Chanel, но и с другими. К примеру:
- Louis Vuitton
- Gucci
- Ralph Lauren
- Supreme.
Все они считаются мировыми и достаточно известными, но представить их на бутылках до сих пор трудно. Однако это уже наша реальность и создает искусственный интеллект благодаря своим приложениям и программам. И эта реальность способна удивить и расширить мировоззрение.
Предлагаем вам посмотреть, как выглядят бутылки с шампанским и виски в стиле всемирно известных брендов, что спрограммировал искусственный интеллект, тем самым удивил мир и сами бренды, которые, возможно, примут такие произведения ИИ за идеи новых продуктов.
ИИ объединил моду и напитки (фото: instagram.com/asta.shion
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