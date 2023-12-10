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Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото)

Воскресенье 10 декабря 2023 18:06
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Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото) ИИ показал, как в стиле LEGO выглядят медицинские учреждения Украины (фото: Виктория Гончаренко)
Автор: Юлия Любченко

Искусственный интеллект, кажется, способен на все, создает необычные фото людей в разных образах, создает новую моду, помогает генерировать интересные проекты.

А о том, как с помощью искусственного интеллекта украинка создала медицинские здания Украины в стиле конструктора LEGO, рассказывает и показывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Facebook-страницу Фармак и материал от Виктории Гончаренко.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские медицинские здания в стиле LEGO

Искусственный интеллект довольно часто помогает воплощать креативные идеи в жизнь, поскольку благодаря своим возможностям приложения ИИ проектируют не только фотографии людей, но и затрагивают сферу моды, зданий, искусства. Также он хорошо работает в сфере IT-технологий.

Сгенерировать картинку с помощью искусственного интеллекта дело нелегкое и довольно небыстрое, это занимает несколько часов и это минимум. Даже имея конкретное описание, модель может выдавать не релевантный результат и создавать нереалистичные картинки, не соответствующие запросу и определенные ошибки.

С помощью ИИ можно увидеть, как в стиле конструкторов LEGO выглядят такие медицинские украинские здания как:

  • Министерства здравоохранения Украины
  • НДСЛ Охматдет
  • Сети клиник Добробут
  • Сети лабораторий Эскулаб
  • Ортопедическая клиника Superhumans Center
  • Медицинского центра Аист
  • Клиники Медиком
  • Сети Аптека Доброго Дня
  • Фармацевтическая компания Фармак.

"Чтобы сделать изображение зданий в стиле Lego, я описывала их ИИ, и он создавал их по этим описаниям. Кириллические названия ИИ не смог сгенерировать, иногда он не распознавал некоторые буквы. Даже латиницей в некоторых названиях получились ошибки. Я бы хотела, чтобы эти картинки стали настоящими Lego-конструкторами. Такие игрушки были бы полезны для детей и подростков, чтобы они лучше понимали, как работает медицинская сфера", - отмечает Виктория Гончаренко.

Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото)Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото)Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото)Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото)Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото)Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото)Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото)Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото)Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото)Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото)Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото)Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото)

ИИ показал, как выглядят украинские медицинские учреждения в Украине в стиле LEGO (фото предоставлены Викторией Гончаренко)

Раньше мы рассказывали о том, как искусственный интеллект показал, как видит женщин из разных областей Украины.

Также читайте наш материал о том, как искусственный интеллект работает против Украины в войне.

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