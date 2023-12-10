Искусственный интелект показал, как выглядели бы украинские медицинские учреждения в стиле LEGO (фото)

Искусственный интеллект, кажется, способен на все, создает необычные фото людей в разных образах, создает новую моду, помогает генерировать интересные проекты.

А о том, как с помощью искусственного интеллекта украинка создала медицинские здания Украины в стиле конструктора LEGO, рассказывает и показывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Facebook -страницу Фармак и материал от Виктории Гончаренко.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинские медицинские здания в стиле LEGO

Искусственный интеллект довольно часто помогает воплощать креативные идеи в жизнь, поскольку благодаря своим возможностям приложения ИИ проектируют не только фотографии людей, но и затрагивают сферу моды, зданий, искусства. Также он хорошо работает в сфере IT-технологий.

Сгенерировать картинку с помощью искусственного интеллекта дело нелегкое и довольно небыстрое, это занимает несколько часов и это минимум. Даже имея конкретное описание, модель может выдавать не релевантный результат и создавать нереалистичные картинки, не соответствующие запросу и определенные ошибки.

С помощью ИИ можно увидеть, как в стиле конструкторов LEGO выглядят такие медицинские украинские здания как:

Министерства здравоохранения Украины

НДСЛ Охматдет

Сети клиник Добробут

Сети лабораторий Эскулаб

Ортопедическая клиника Superhumans Center

Медицинского центра Аист

Клиники Медиком

Сети Аптека Доброго Дня

Фармацевтическая компания Фармак.

"Чтобы сделать изображение зданий в стиле Lego, я описывала их ИИ, и он создавал их по этим описаниям. Кириллические названия ИИ не смог сгенерировать, иногда он не распознавал некоторые буквы. Даже латиницей в некоторых названиях получились ошибки. Я бы хотела, чтобы эти картинки стали настоящими Lego-конструкторами. Такие игрушки были бы полезны для детей и подростков, чтобы они лучше понимали, как работает медицинская сфера", - отмечает Виктория Гончаренко.

ИИ показал, как выглядят украинские медицинские учреждения в Украине в стиле LEGO (фото предоставлены Викторией Гончаренко)