Искусственный интеллект показал, как должна выглядеть форма россиян на Олимпиаде 2024: фото впечатляют

Стало известно, что 11 российских и белорусских спортсменов разных видов спорта были допущены к Олимпиаде под "белым флагом". Но далеко не все согласны с этим решением. Именно поэтому чешское издание создало форму с каплями крови.

Искусственный интеллект показал, какой должна быть форма россиян на Олимпиаде 2024

Уже не секрет, что искусственный интеллект может создать любую картинку, и это касается всех сфер жизни. Это и мода, и фотографии людей, и техника, и литература. В этот раз ИИ создал прототип окровавленной формы для россиян, выступающих на Олимпиаде, прошедшем в Париже.

"Спорт относится к политике. В случае с Россией это верно вдвойне. Упорный и очень плохой хоккеист, Путин использует спортсменов для пропаганды собственного террористического режима, когда может. Пропагандировать и оправдывать кровопролитную войну по всему миру ему помогают лучшие спортсмены. Будь то теннисисты на международных" турнирах, хоккеисты в НХЛ, фигуристы, тяжелоатлеты, фехтовальщики или футболисты и другие", - пишут в журнале Reflex.

Дело в том, что на днях международный олимпийский комитет решил допустить представителей России и Беларуси к участию в Олимпийских играх 2024 года в странном статусе нейтральных спортсменов. Это возмутило не только украинцев и все другие цивилизованные страны, но и Чехию, к тому же настолько, что они создали им форму с помощью ИИ.

Форма действительно выглядит очень устрашающе, ведь она вся в крови. Сама форма, созданная искусственным интеллектом, белая, но почти вся залитая кровью, что демонстрирует последствия преступлений россиян и поддержку этих зверств со стороны белорусов.

Известно, что россиянам и белорусам будет разрешено участвовать в соревнованиях под пятью рингами в индивидуальном порядке, если они будут отвечать квалификационным критериям и другим условиям. Об этом объявили представители МОК.

Ши показал, какой должна быть форма россиян на Олимпиаде-2024 (фото: reflex.cz)