У ДФС нагадали, коли зростуть штрафи для власників "євроблях"

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нові штрафи будуть застосовувати із травня 2019 року

З 24 травня власники авто з іноземною реєстрацією, які вчасно не здійснили їхнє митне оформлення, платитимуть штрафи по 170 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької митниці ДФС.

Як зазначається, з 25 листопада 2018 року набрали чинності закони, якими внесені зміни до Податкового та Митного кодексів України в частині оподаткування та розмитнення авто на єврономерах. Однією з норм цих законів передбачено звільнення від відповідальності за порушення митних правил тих осіб, які ввезли такі авто в період з 01 січня 2015 року до 24 листопада 2018 року та порушили норми митного законодавства України, однак звернулись до митниці для їх легалізації в термін до кінця травня 2019 року.

Водночас, для тих, хто вчасно не розмитнить "євробляхи", від кінця травня поточного року штрафи зростуть до 170 тис. гривень, а в окремих випадках передбачається можливість застосування конфіскації таких авто.

Крім того, у ДФС звертають увагу, що законодавством встановлюється покарання не тільки для тих осіб, які ввезли автівки на єврономерах на територію України, а й для тих, хто ними керує.

Нагадаємо, станом на 22 січня, було оформлено майже 44 тис. автомобілів з єврономерами.

Зазначимо, 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.