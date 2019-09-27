Штрафуватимуть: водіям нагадали про важливе правило з 1 жовтня

Водіям нагадали про включення світла в денний час (фото: РБК-Україна)

Для більшої безпеки на дорогах водії повинні дотримуватися всіх правил

З 1 жовтня по 1 травня в денний час на всіх транспортних засобах, які пересуваються за містом, повинні бути включені денні ходові вогні або ближнє світло фар. Цю вимогу потрібно виконувати згідно з пунктом 9.8 Правил дорожнього руху.

В темний час, у тунелях і при поганому освітленні водії зобов'язані їздити з увімкненими ходовими вогнями і фарами. У велосипедистів мають бути включені ліхтарі.

Згідно ПДР, під час недостатньої видимості вдень можна включити протитуманні фари, але ввечері та вночі вони повинні бути обов'язково включені разом з фарами.

Водіям нагадали про включення світла в денний час (фото: oo-osa.org)

Нагадаємо, що в Дніпрі співробітники поліції заблокували автомобіль відомого блогера. Цікаво, що номер кузова машини не співпадав з номером реєстрації авто. Також у нього знайшли газовий балончик, який заборонений для носіння цивільним особам.

Раніше повідомлялося про те, що через електросамокати в Україні хочуть змінити правила дорожнього руху, тому що зараз цей транспортний засіб не відноситься ні до пішоходів, ні до велосипедів, ні до транспорту.

А власників електросамокатів, які можуть розвивати швидкість до 50 км/год, стає все більше. Крім того, в Україні вже є перші випадки з аваріями, в яких фігурують електросамокати.