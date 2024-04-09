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Штрафы за нарушение правил военного учета и мобилизации: стали известны суммы

Вторник 09 апреля 2024 12:19
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Штрафы за нарушение правил военного учета и мобилизации: стали известны суммы Какими будут штрафы за нарушение правил мобилизации (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Роман Симутин

На Украине определились с размерами штрафов за нарушение правил военного учета и мобилизации. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект №10379 и определил суммы штрафов, которые рекомендовано утвердить в Верховной Раде.

Какими будут размеры таких штрафов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на адвоката Романа Симутина в Telegram.

Которые хотят ввести штрафы

За нарушение правил военного учета – штраф от 3 400 до 5 100 грн

Повторно или в особый период – от 17 000 до 22 500 грн

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации (ст. 210-1):

В мирное время – от 5 100 до 8 500 грн для граждан, от 17 000 до 34 000 грн для должностных и юридических лиц

В военное время – от 17 000 до 22 500 грн для граждан, от 34 000 до 59 500 для должностных и юридических лиц

А вот административного ареста на трое суток отказались - никаких тюремных сроков вводить не собираются.

Отдельной нормой исключили ответственность граждан за непредоставление ТЦК данных, которые ТЦК автоматически получает из реестров. То есть сообщать нужно свой реальный адрес, номер телефона и электронный адрес.

Ранее мы писали о том, какие документы следует взять в ТЦК 25-летним.

А еще рассказывали о том, что нужно знать о прохождении ВВК мужчин, уже признанных непригодными.

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