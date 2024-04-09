Штрафы за нарушение правил военного учета и мобилизации: стали известны суммы
На Украине определились с размерами штрафов за нарушение правил военного учета и мобилизации. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект №10379 и определил суммы штрафов, которые рекомендовано утвердить в Верховной Раде.
Какими будут размеры таких штрафов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на адвоката Романа Симутина в Telegram.
Которые хотят ввести штрафы
За нарушение правил военного учета – штраф от 3 400 до 5 100 грн
Повторно или в особый период – от 17 000 до 22 500 грн
За нарушение законодательства об обороне и мобилизации (ст. 210-1):
В мирное время – от 5 100 до 8 500 грн для граждан, от 17 000 до 34 000 грн для должностных и юридических лиц
В военное время – от 17 000 до 22 500 грн для граждан, от 34 000 до 59 500 для должностных и юридических лиц
А вот административного ареста на трое суток отказались - никаких тюремных сроков вводить не собираются.
Отдельной нормой исключили ответственность граждан за непредоставление ТЦК данных, которые ТЦК автоматически получает из реестров. То есть сообщать нужно свой реальный адрес, номер телефона и электронный адрес.
Ранее мы писали о том, какие документы следует взять в ТЦК 25-летним.
А еще рассказывали о том, что нужно знать о прохождении ВВК мужчин, уже признанных непригодными.