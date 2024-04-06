Что нужно знать о повторном прохождении ВВК мужчин, которых уже признали непригодными

Недавно Верховная Рада Украины отменила понятие "ограниченно пригодный" для службы в ВСУ. Некоторым мужчинам, которые имели этот статус, уже начали поступать обращения от ТЦК, что они должны повторно пройти ВВК.

О том, что нужно знать об этой процедуре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Адвокатского объединения "Пані в законе" в Telegram.

Могут ли мужчин обязать повторно пройти ВВК

По словам адвоката Марии Левченко, уже видны первые результаты проверок районных ТЦК относительно признания военнообязанных непригодными в предыдущие два года.

"Мужчинам, которые были признаны ограниченно пригодными в 2022-2023 годах, начали поступать предложения пройти повторный пересмотр ВВК в области, а не в районных ТЦК, где они стоят на учете. Вроде бы для того, чтобы предоставить медицинскую свежую документацию, чтобы они могли подтвердить свой состояние непригодности. Даже если их уже успели списать на основе того, что их было определено, как непригодного", - говорит адвокат Мария Левченко.

Она отмечает, что при этом работники не дают в таких обращениях никаких нормативных аргументов или инструкций. Основанием такого пересмотра отмечают - проверка ЦВВК (центральной военно-врачебной комиссии).

Что делать, если вам поступило такое предложение

"В ответ на такое предложение вы можете написать письмо и объяснить, что вы проходили по старой редакции приказа номер 402 и второе - вы можете попросить предоставить аргументированный ответ, почему и на основе чего вам предлагают пройти пересмотр", - говорит юрист.

Левченко объясняет, что когда человек уже снят с военного переучета и исключен из военного учета на основе того, что его сочли непригодным, то какой-либо обязательности для него этот документ нести не может.

"Сейчас нет процедур, когда вас уже исключили из военного учета, а затем имеют право заново поставить и заново пересматривать. Это не предусмотрено действующими нормами закона по поводу мобилизации. Поэтому пока это взаимодействие исключительно письмами, потому что нужно узнать, на основании чего сейчас поступают вот такие письма", - говорит адвокат.