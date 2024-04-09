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Штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації: стали відомі суми

Вівторок 09 квітня 2024 12:19
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Штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації: стали відомі суми Якими будуть штрафи за порушення правил мобілізації (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Роман Сімутін

В Україні визначилися з розмірами штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроєкт №10379 та визначив суми штрафів, які рекомендовано затвердити у Верховній Раді.

Якими будуть розміри таких штрафів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на адвоката Романа Сімутіна в Telegram.

Які хочуть запровадити штрафи

За порушення правил військового обліку - штраф від 3 400 до 5 100 грн

Повторно або в особливий період - від 17 000 до 22 500 грн

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію (ст. 210-1):

У мирний час - від 5 100 до 8 500 грн для громадян, від 17 000 до 34 000 грн для посадових та юридичних осіб

У воєнний час - від 17 000 до 22 500 грн для громадян, від 34 000 до 59 500 для посадових та юридичних осіб

А от адміністративного арешту на три доби відмовилися - жодних тюремних термінів запроваджувати не збираються.

Окремою нормою виключили відповідальність громадян за ненадання ТЦК тих даних, які ТЦК автоматично отримує з реєстрів. Тобто повідомляти потрібно свою реальну адресу, номер телефону та електронну адресу.

Раніше ми писали про те, які документи потрібно взяти в ТЦК 25-річним.

А ще розповідали про те, що треба знати про проходження ВЛК чоловіків, яких вже визнали непридатними.

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