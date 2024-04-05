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25-летним приготовиться: какие документы нужно взять в ТЦК

Пятница 05 апреля 2024 19:51
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25-летним приготовиться: какие документы нужно взять в ТЦК Какие документы нужно взять в ТЦК 25-летним (фото: facebook.com/zt.otck)
Автор: Анна Шиканова

В Украине идет военное положение и продолжается мобилизация. На днях был подписан закон о том, что мобилизовать теперь право всех украинцев от 25 лет. Следовательно, ТЦК и СП начнут приглашать военнообязанных для обновления данных.

Какие документы нужно взять с собой обязательно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП в Facebook.

Получение повестки

Следует помнить, что вручение повестки не означает автоматической отправки сразу на фронт. Повестки поступают гражданам Украины для:

  • Уточнение данных
  • Прохождение медицинской комиссии
  • Мобилизация и направление на обучение

Какие документы потребуются

В повестке указывается дата и время посещения ТЦК. Это означает, что нужно в указанную дату и время прибыть в ТЦК и взять необходимые документы. А именно:

  • Паспорт
  • Идентификационный код
  • Военно-учетный билет
  • Медицинские документы
  • Водительское удостоверение
  • Документы об образовании
  • Документы о составе семьи
  • Документы о наличии детей
  • Свидетельство о многодетности
  • Документы об уходе за людьми с инвалидностью

Следует отметить, что если у вас есть индивидуальные медицинские показания, то следует иметь вывод врачебно-консультативной комиссии, полную историю болезни.

Правом на отсрочку от призыва можно воспользоваться только до обретения статуса военнослужащего. После призыва во время мобилизации и отнесения в личный состав воинской части подавать заявление об отсрочке поздно.

Как получить отсрочку

Право на освобождение от призыва реализуется путем подачи соответствующего заявления с добавлением документов, подтверждающих отсрочку. Такими документами могут быть доказательства, подтверждающие семейную связь. К примеру, свидетельство о многодетности.

Ранее мы писали о том, можно ли отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям.

А еще рассказывали о том, как изменятся в Украине правила мобилизации.

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