25-летним приготовиться: какие документы нужно взять в ТЦК
В Украине идет военное положение и продолжается мобилизация. На днях был подписан закон о том, что мобилизовать теперь право всех украинцев от 25 лет. Следовательно, ТЦК и СП начнут приглашать военнообязанных для обновления данных.
Какие документы нужно взять с собой обязательно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП в Facebook.
Получение повестки
Следует помнить, что вручение повестки не означает автоматической отправки сразу на фронт. Повестки поступают гражданам Украины для:
- Уточнение данных
- Прохождение медицинской комиссии
- Мобилизация и направление на обучение
Какие документы потребуются
В повестке указывается дата и время посещения ТЦК. Это означает, что нужно в указанную дату и время прибыть в ТЦК и взять необходимые документы. А именно:
- Паспорт
- Идентификационный код
- Военно-учетный билет
- Медицинские документы
- Водительское удостоверение
- Документы об образовании
- Документы о составе семьи
- Документы о наличии детей
- Свидетельство о многодетности
- Документы об уходе за людьми с инвалидностью
Следует отметить, что если у вас есть индивидуальные медицинские показания, то следует иметь вывод врачебно-консультативной комиссии, полную историю болезни.
Правом на отсрочку от призыва можно воспользоваться только до обретения статуса военнослужащего. После призыва во время мобилизации и отнесения в личный состав воинской части подавать заявление об отсрочке поздно.
Как получить отсрочку
Право на освобождение от призыва реализуется путем подачи соответствующего заявления с добавлением документов, подтверждающих отсрочку. Такими документами могут быть доказательства, подтверждающие семейную связь. К примеру, свидетельство о многодетности.
Ранее мы писали о том, можно ли отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям.
А еще рассказывали о том, как изменятся в Украине правила мобилизации.