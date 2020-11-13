Штормити буде цілий тиждень: Землю накриє сильною магнітною бурею

Магнітні бурі у листопаді 2020 (колаж: РБК-Україна)

Магнітна буря в листопаді затягнеться на кілька днів підряд

Магнітна буря в листопаді 2020 затягнеться на цілий тиждень. Фахівці з астрономії Сонця змінили прогноз і назвали нові дати, а лікарі розповіли, як зберегти здоров'я в дні геомагнітних коливань.

У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН вважають, що листопадова буря буде потужнішою, ніж прогнозувалося раніше.

Коли чекати магнітну бурю, і з чим пов'язане явище

Магнітна буря почнеться 18 листопада, а закінчиться 25-го. Фахівці кажуть, що в цей період буде два піки - 20 і 22 числа.

Магнітна (або геомагнітна) буря викликається обурення геомагнітного поля нашої планети. Явище виникає при надходженні в околиці Землі потоків сонячного вітру.

За словами астрофізиків, буря може тривати як кілька годин, так і кілька днів поспіль.

Дати магнітної бурі у листопаді 2020 (скрін: tesis.lebedev.ru)

Для кого магнітна буря особливо небезпечна

За словами медиків, бурі негативно впливають на стан здоров'я людей з метеозалежністю, літніх людей.

Відчувати нездужання можуть також ті, у кого є труднощі з тиском (гіпотоніки, гіпертоніки), серцеві недуги, проблеми з судинами.

В небезпечні дні може "нити" серце, боліти голова, виникати мігрень і стрибати тиск.

Але і у здорових людей може раптово розболітися голова, з'явитися безпричинна втома, проблеми з засипанням і пробудженням.

Запобіжні заходи під час магнітної бурі

Головне, про що потрібно пам'ятати в дні магнітної бурі: правильне харчування, здоровий сон і помірні навантаження.

Лікарі радять у небезпечні дати відмовитися від вживання спиртного, зменшити дози випитої кави. ЇЇ краще замінити зеленим або трав'яним чаєм.

Уникайте перевтоми, як фізичної, так і розумової. Не починайте якісь важливі справи в ці дні.

Спіть по 7-8 годин в добре провітрюваній кімнаті.

Перегляньте харчування - жирне, смажене, солоне варто виключити, як і обмежити солодощі.

Частіше гуляйте на свіжому повітрі, але не перестарайтеся.

Раніше ми писали, що метеорологи попередили українців про аномальну зиму в Києві. Фахівці вважають, що погода в холодному сезоні 2020-2021 буде непередбачуваною.